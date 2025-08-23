Fútbol
El entrenador de LaLiga que ha abierto la puerta de su equipo a Denis Suárez
Denis Suárez puede abandonar el Villarreal en los próximos días
El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, reconoció este viernes que Denis Suárez, futbolista del Villarreal con pasado como celeste, es una posibilidad para reforzar la línea de ataque. “Es un jugador que conocemos bien, que nos gusta, pero no sé si hay algún avance con algún jugador en este momento. Estamos pensando en el partido de Mallorca, no es el momento de hablar. Para Mallorca no va a venir nadie”, afirmó en la rueda de prensa previa al choque contra el Mallorca.
El técnico celeste sigue insistiendo en la necesidad de reforzar la línea de ataque con “un enganche” que ayude a dar “ese último paso”, pero dejó claro que la derrota ante el Getafe vino más porque no atacaron bien que por la ausencia de ese perfil en la plantilla.
“A principio de semana sí que hablamos del mercado, ahora estamos concentrados con toda nuestra energía en el partido. Sabemos que los últimos días de mercado son importantes, que se aceleran procesos que a lo mejor parecen más parados y tenemos que estar alerta de lo que pueda pasar para salir o para incorporar”, explicó.
Claudio Giráldez reconoció que Bryan Zaragoza todavía está lejos de su mejor estado de forma, pero advirtió al celtismo de que el internacional español no será “el salvador” del Celta de Vigo esta temporada.
“Espero que nos ayude a ganar partidos con sus características, pero es importante que tengamos paciencia con él, sobre todo porque aún no está a su mejor nivel físico. Bryan no es un jugador que va a salvar o a decidir”, aseveró el entrenador del Celta de Vigo, que ve mucha más rápida la adaptación de Borja Iglesias.
“Entiende bien nuestros movimientos, nuestras presiones, la posición en nuestro sistema y por eso el otro día, con solo una semana con nosotros, ya tuvo esos 25 minutos. No está todavía al nivel físico para jugar 90 minutos, pero le estamos viendo suelto y es una de las opciones que tenemos para aportarnos desde ya”, comentó.
