El equipo de LaLiga que ha descartado fichar a Marc Casadó y el mejor posicionado para hacerse con sus servicios

Pese a que la pasada temporada llegó a ser convocado por Luis de la Fuente con la Selección, con la recuperación de Frenkie de Jong, el Barcelona ha decidido escuchar ofertas por Marc Casadó, al que se rifan en la Premier League. Sin embargo, el centrocampista de 21 años prefiere seguir en España, motivo por el que ha sido ofrecido al Betis. No obstante, al estar tasado en 30 millones de euros, el conjunto verdiblanco ha descartado su fichaje, no así el Atlético de Madrid, que sería el favorito en LaLiga EA Sports para hacerse con sus servicios.

Con el objetivo de apuntalar su medular, a la que ha llegado este verano Johnny Cardoso, además de a Marc Casado, el Atlético de Madrid piensa en Mauro Arambarri, del Getafe, y en Rúben Neves, del Wolverhampton, como alternativas. En lo que respecta al primero, Ángel Torres, presidente de la entidad azulona, reconocía recientemente que el equipo madrileño necesita vender a uno de sus futbolistas, y el fichaje de Mauro Arambarri resultaría más asequible para el Atlético de Madrid que el de Marc Casadó.

La competencia del Atlético de Madrid por Marc Casadó

Por no ser asequible, según el diario SPORT, el Betis rechazaba recientemente pagar 30 millones de euros al Barcelona por Marc Casadó. Además, el centrocampista se mostró reacio a recalar en el club de las Trece Barras. Aún así, pese a que su intención es seguir en el Barcelona, podría ver con buenos ojos recalar en el Atlético de Madrid. No ha sido así con el West Ham y con el Wolverhampton, que han sido los equipos en la Premier League que han mostrado interés por Marc Casadó. También, en la Serie A, la Juventus quiere hacerse con sus servicios.

Marc Casadó disputó 36 partidos la temporada pasada con el Barcelona. En ellos anotó un gol y repartió una asistencia.