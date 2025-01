Cucurella se abre en canal para hablar de su hijo con autismo: "Lloraba todo el tiempo..."

El futbolista catalán llegaba a la Eurocopa sin ningún partido oficial con España y tras una campaña decepcionante con el Chelsea (un gol, dos asistencias y un pobre sexto puesto con su equipo). Pero su rendimiento sobre el campolo convirtió en la revelación del torneo continental y enamoró a la afición española.

Marc Cucurella llegó al Chelsea en verano de 2022 y firmó un contrato hasta 2028. A sus 25 años tiene un sueldo de 9,1 millones de libras por temporada, que en euros equivalen a 10,76 millones por campaña o lo que es lo mismo, unos 896.600 euros mensuales. Esto convierte al lateral en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla blue por delante de futbolistas como Thiago Silva o el ucraniano Mudryk.

Cucurella tiene una relación con Claudia Rodríguez, una diseñadora de moda con más de 44.000 seguidores en redes sociales. Son padres de tres pequeños, Mateo, Río y Bella.

Y precisamente uno de sus hijos se ha convertido en protagonista de su entrevista más conmovedora. La estrella del Chelsea, Marc Cucurella, se ha abierto en canal al hablar sobre el autismo de su hijo y los desafíos que plantea en la vida cotidiana.

Cucurella ya había revelado anteriormente que el mayor de los Mateo tiene autismo, y en una emotiva entrevista en el canal La Media Inglesa , el joven de 26 años reflexionó sobre el diagnóstico de su hijo y cómo la familia afronta la situación.

"Nadie te enseña"

"En Brighton todavía era pequeño", dijo Cucurella. "El médico no nos dijo lo que tenía, todavía era demasiado joven para saberlo. Es difícil. Nadie te enseña cómo ser padre, pero al final lo ves".

'Le afecta mucho, no lo ves bien y no sabes cómo ayudarlo. No le iba bien en la escuela regular, se molestaba, no era feliz. No se adaptaba, se quedaba llorando todo el tiempo. Pasaba dos o tres horas y no le gustaba, teníamos que ir a buscarlo. Eso también te afecta mucho, no ves bien a tu hijo y no sabes cómo ayudarlo”, añade.

Cucurella y Rodríguez descubrieron que Mateo era autista poco después de que el lateral izquierdo fichara por el Chelsea por 65 millones de libras en el verano de 2022. Sin embargo, el español tuvo un comienzo difícil en Stamford Bridge, donde tuvo dificultades para conseguir minutos de juego y también enfrentó preguntas sobre el precio de su cabeza.

Cada paso, un orgullo

Y Cucurella habló sobre cómo tuvo que esforzarse al máximo para superar los desafíos tanto en su vida profesional como privada. "El fútbol no le iba bien", añadió. "No supimos encontrar la manera de ayudarlo hasta que encontramos otra escuela en Londres y hemos mejorado mucho. Allí nos ayudan, hablamos, aprendes a manejarlo y lo entiendes. Él se hace entender, pero hay que conocerlo", realata.

Pese a las adversidades, Cucurella destacó la satisfacción que siente al ver a Mateo progresar.

"Hay un lado negativo. Todo es más difícil, todo es más difícil. Pero también hay un lado bueno. Cuando logras algo, un simple paso adelante, da mucha más satisfacción", explicó emocionado.