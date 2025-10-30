Dani Alves, de nuevo en los tribunales: "Vació mi cuenta mientras estaba en la cárcel..."

El ex jugador Daniel Alves ha dejado impactados a sus seguidores tras reaparecer públicamente en un servicio evangélico en Girona en el que ejerció de predicador. Una grabación, realizada por miembros de la Iglesia Evangélica Pentecostal Elim, muestra al ex defensor dirigiéndose a los fieles, afirmando haber hecho "un pacto con Dios". "Hay que tomarse en serio las cosas de Dios. Yo soy prueba de ello. Hice un pacto con Dios", dijo Alves durante la reunión. En otro momento, declaró: "En medio de la tormenta, siempre hay un mensajero de Dios. Este mensajero me llevó a la iglesia y me mostró el camino".

Esta aparición marca una nueva etapa en la vida del exatleta, quien ha publicado frecuentemente mensajes religiosos en sus redes sociales. Su biografía de Instagram, por ejemplo, ahora se describe como "Discípulo de Cristo Jesús".

La reaparición pública de Alves se produce tras un largo proceso judicial que lo mantuvo en prisión durante 14 meses. El exdefensor fue acusado de agredir sexualmente a una mujer de 23 años en una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre de 2022. Fue detenido el 20 de enero de 2023 y permaneció en prisión preventiva en la prisión Brians 2 de Cataluña.

En febrero de 2024, la Audiencia de Barcelona le condenó a cuatro años y medio de prisión, además de pagar 150.000 euros a la víctima y prohibirle acercarse a ella durante nueve años y medio. Dos meses después, Alves salió de prisión bajo fianza de un millón de euros, con la entrega de sus pasaportes y la obligación de comparecer semanalmente ante el tribunal.

En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló la condena por falta de pruebas e inconsistencias en la declaración de la víctima. Con esta decisión, el exfutbolista dejó de cumplir las medidas cautelares. Sin embargo, aún queda una última instancia, el Tribunal Supremo. Se prevé que la sentencia definitiva se dicte entre finales de este año y principios de 2026.

Nuevo frente judicial

Pero mientras eso ocurre, el ex futbolista del FC Barcelona se ha visto envuelto en un nuevo proceso judicial, esta vez en Brasil.

Según adelanta, Dani Alves. El exfutbolista alega que Dinorah, quien también fue su representante legal entre 2012 y 2023,

Vació mis cuentas

En la demanda, que se encuentra bajo secreto de sumario, Daniel alega que Dinorah retiró casi 1,2 millones de euros de sus cuentas entre marzo y mayo de 2023, poco después de su detención en España. El exfutbolista también afirma que, entre 2019 y 2023, se transfirieron 25 millones de reales (más de 4 millones de euros) de sus cuentas y ahora exige una rendición de cuentas sobre el paradero de estos fondos.

Dinorah niega la acusación y se defiende presentando, en su refutación, más de 130 páginas de conversaciones y recibos. En varias de las conversaciones, el propio Daniel solicita la transferencia de fondos. En otras, una empleada de la empresa que Dinorah y Daniel poseían conjuntamente, llamada Natha, es quien controla los gastos; Natha ahora trabaja exclusivamente para Alves.

Dinorah también contrató, por iniciativa propia, una auditoría de los documentos y recibos, y presentó los resultados ante el tribunal. Según ese informe, solo quedaban 800.000 reales brasileños (unos 130.000 euros) sin un destino comprobado. Dinorah también señala que Daniel y Natha tuvieron acceso a las cuentas y transferencias durante todo el período en disputa, sin señalar ninguna irregularidad ni presentar objeción alguna.

Desde 2023, el ex futbolista ha iniciado varios procesos legales contra su ex esposa, madre de sus dos hijos. Además de las acusaciones financieras, incluso acusó a Dinorah de impedirle ver a sus hijos, alegando, entre otras cosas, que ella se estaba vengando de su negativa a retomar la relación. Daniel y Dinorah se divorciaron en 2012, y ella está casada con Fransérgio Bastos, quien fuera el representante del exfutbolista.

El caso se encuentra bajo secreto de sumario.