El dardo de Oyarzabal a Gil Marín tras el polémico penalti pitado en el Atlético de Madrid - Real Sociedad

El Atlético de Madrid celebró su décimo cuarta victoria consecutiva en el Metropolitano: venció 2-1 a la Real Sociedad en un encuentro que tuvo un par de acciones polémicas que darán que hablar. La más importante visto el resultado fue la última, ya que el tanto del triunfo de los rojiblancos llegó de penalti por esta acción:

Eran momentos de dominio de la Real Sociedad, pero el Atlético enganchó un contragolpe lanzado por Koke, que continuó Morata y acabó con el disparo de Griezmann y la mano de Carlos Fernández. Los futbolistas del equipo de Imanol pidieron explicaciones al árbitro, pero no hubo revisión, Munuera Montero lo tuvo claro y no se movió de su decisión. Después, habló Oyarzabal en los micrófonos de DAZN, con mensaje para Gil Marín por el comunicado que lanzó hace unas semanas en el que opinaba que el Real Madrid adulteraba la competición por los comentarios que hacen en su canal de televisión de los árbitros: "Munuera Montero me dice que le pega en la mano a Carlos Fernández. Le digo que está de espaldas, sin saber dónde está el balón. No es una mano aquí arriba, es una mano al costado cuando está tumbado. Creo que vivimos hoy en día en un fútbol en el que se sacan comunicados extradeportivos muchas veces por parte de los clubes que no ayudamos a los árbitros, al fútbol, y luego pasan cosas así. Los árbitros están sometidos a mucha presión, no queremos pensar mal, pero te da rabia que la misma jugada en esta área se generan dudas, te dice que no, y lo otro lo tiene muy claro", dijo el capitán de la Real.

Hizo alusión a la otra acción polémica del encuentro:

En esta ocasión, Munuera Montero no había señalado nada, pero desde el VAR le avisan de la posible infracción de Morata. La va a revisar, pero considera que no es suficiente para pitar penalti y también decide mantener su decisión y dejar que el partido continúe.

Griezmann también entró al debate en DAZN. "Cuando es el árbitro el que decide va a ser complicado y va a ser así hasta que siga el fútbol. Hay que poner reglas: de que si es mano es penalti y si no pues no hay, y no la interpretación del árbitro. Hoy ha interpretado a nuestro favor, pues nada, hemos ganado y ya está, pero vendrán otras ocasiones en las que será diferente y así va a ser siempre", piensa el autor del gol de la victoria del Atlético.