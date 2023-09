La contundente respuesta de Ancelotti contra Gil Marín

Remató y remató el Real Madrid en la primera parte contra Las Palmas, pero el gol no llegó hasta el final del primer tiempo, en un remate de Brahim, que además tocó levemente en un defensa rival. «Hay margen de mejorar la puntería. El entrenador tiene que buscar soluciones y las calidades individuales. El foco era presionar fuerte y no ahorrar energía y darlo todo. Al delantero, así, le falta frescura en la finalización», excusó Ancelotti a sus delanteros. Al final, además de Brahim, marcó Joselu, que lo había intentado sin parar. «Brahim y Joselu han aportado muchas cosas al equipo, hemos creado peligro por la calidad que ambos tienen», insistía Carlo Ancelotti.

En cambio, no marcó Rodrygo: « A Rodrygo tenemos que seguir dándole la confianza, pero ha dado una asistencia fantástica a Joselu, ha aportado lo suficiente en el partido. El gol llegará cuando no piense en marcar goles. Con la calidad que tiene va a llegar», predijo el entrenador madridista. El gol es la mejor cura contra toda: «El pase directo es la mejor opción si se puede hacer un mano a mano contra el portero. Con la línea defensiva alta se puede buscar un pase directo. No soy super fan de la posesión, soy súper fan de los goles», continuaba.

Ancelotti sabía que era fundamental olvidar cuanto antes el partido contra el Atlético de Madrid. «Hemos intentado empezar fuerte para evitar problemas y no encajar pronto. Hemos presionado arriba para recuperar muchos balones», describía. No quería que pasase lo que en otros encuentros, cuando el Real Madrid ha encajado goles muy rápidamente. No era el día para ir con esa losa. El partido contra el Atlético aún estaba presente. Lo estaba también en la cabeza de Miguel Ángel Gil: «El Real Madrid adultera la competición, crean un clima insoportable para los colegiados», dijo el dueño del club rojiblanco. «Se ha equivocado a lo grande», respondió sin ninguna duda Carlo Ancelotti.