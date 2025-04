El dato que condena al Real Madrid y que lamenta Ancelotti en los últimos partidos

Ocho goles ha recibido el Real Madrid en sus últimos tres partidos en casa. Dos le metió el Leganés, cuatro la Real Sociedad y otros dos el Valencia, este sábado en una tarde en la que a los blancos les falló la puntería y esa combinación les costó tres puntos y una buena parte de la Liga.

Diecinueve remates hicieron los de Ancelotti, con nueve tiros entre los tres palos y hasta seis paradas de Mamardashvili. «Es más complicado pelear ahora por la Liga, pero tenemos solo la idea de hacerlo bien hasta el final. Tenemos opciones, menos después de este partido, pero hay que pelear hasta el último», decía Ancelotti después de un revés, que el técnico no ve merecido. «Nos han condenado pequeños detalles. El penalti fallado, luego te marcan a balón parado y luego un gol anulado. Son detalles que pueden cambiar la dinámica de un partido, que por otro lado estaba en nuestras manos y merecíamos ganarlo. El Valencia lo hizo bien, pero merecía ganar el Madrid sin duda», comentaba el técnico italiano, que va a tener que darle una vuelta a los lanzadores de penaltis para lo que queda. «Creo que en este sentido ha sido una temporada complicada. Falló Bellingham en Valencia, falló Mbappé ante el Liverpool y el Athletic, Vinicius falló ante el Atlético, he intentado darle confianza y ha fallado también este», detallaba el entrenador italiano, que lamentó nuevamente la debilidad atrás. «No es cuestión ni de fútbol ni de físico. Creamos un montón de oportunidades, estuvimos muy cerca de marcar goles, puede ser que faltara un poco de efectividad, también en la recuperación del balón. Para marcarnos gol los rivales no necesitan trabajar mucho. Nos han hecho uno a balón parado y al final hemos arriesgado, porque el empate no servía para nada, y nos han castigado en una contra».

El Real Madrid perdió ante el Betis en la previa de la ida de los octavos de final de la Champions League, y se levantó para ganar al Atlético. Ahora, vuelve a Europa después de un tropiezo en el torneo local. «Hemos perdido una oportunidad de pelear la Liga con más contundencia. El partido ante el Arsenal va a ser distinto, porque el Arsenal va a atacar más, así que habrá que ser más sólidos atrás con más eficacia en ataque de la que hemos tenido hoy».

Fran González debutó en la portería con 19 años, y está por ver quién va a ser el guardameta blanco en Londres este martes. «Courtois ha entrenado con buenas sensaciones, con Lunin no hemos arriesgado. Es posible que tengamos disponibles a los dos».