La dura confesión de Yerry Mina sobre su época en el Barça

Allá por el año 2018, el de Yerry Mina fue un fichaje que en un sector amplio de la afición del Barça se acogió con ilusión y ganas. Atacante joven colombiano, descarado y hasta provocador a ratos, llegaba al club de sus sueños. Hoy, el jugador defiende los colores del Cagliari italiano y, en una entrevista concedida a la Gazzetta dello Sport, ha hablado de varios episodios de su paso por el club blaugrana.

Y los recuerdos no son precisamente bonitos. Mina asegura que él "quería jugar" en el Barça e incluso lo puso como una prioridad por delante del Real Madrid. Para él, era cumplir un sueño. Luego llegó la realidad: "Ernesto Valverde solo me habló el primer día. Durante siete meses no me dirigió la palabra", confiesa sobre el trato de su entonces entrenador.

El equipo ganó Liga y Copa, pero Mina tuvo un papel residual: "Jugué muy poco, y sufrí una lesión en el pie por una falta de Rakitic en un entrenamiento", explicó el colombiano. Después, puso rumbo a la Premier aunque sigue recordando que la afición catalana le "adoraba".

Mina apenas tuvo 400 minutos en la temporada que pasó por Barcelona, repartidos en cinco partidos de Liga -con una asistencia- y otro de Copa del Rey. Eso sí, económicamente la operación fue buena para el Barça en su época, pues de los 12 millones que pagó al Palmeiras, terminó sacando casi 30 de traspaso al Everton.