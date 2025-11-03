El penalti del Liverpool que cambió la vida de Xabi Alonso

El Real Madrid aterriza en Anfield en su mejor momento de la temporada. Xabi Alonso compareció este lunes ante los medios antes del encuentro de Champions frente al Liverpool, uno de sus clubles El técnico blanco, que vivió noches inolvidables en ese mismo estadio como jugador ‘red’, evitó caer en la nostalgia: “Intento que las emociones no me confundan, quiero pensar en el partido. Luego, lo que tenga que pasar, pasará. Intento distanciarme de la emoción, lo hago en cada campo al que vuelvo. Quiero estar centrado en lo que quiero hacer”. Pero no olvida su paso por Liverpool: "“Me influyó mucho, no fue un paso insustancial. Estuve cinco años con Rafa Benítez, aprendí mucho de lo que es el fútbol de élite. Me ayudó para este momento. Y si te gusta el fútbol, te gusta jugar aquí. Fueron años muy buenos. Me ayudaron como jugador y como entrenador. Aún recuerdo muchas cosas de aquella época y me sirven hoy”.

Recordó una de las escenas más célebres de su trayectoria: su gol en la final de Estambul de 2005, aquel empate ante el Milan que acabaría con el Liverpool levantando la Champions. “En el último partido de lLiga tiró Gerrard y falló. A la semana jugábamos la final y Rafa Benítez designó que yo era el lanzador, o Kewell. Y cuando pasó, Kewell no estaba. Lo tiré, lo fallé pero lo metí a la segunda. Y cambió la historia del Liverpool y la mía”.

Era su primer penalti como profesional.

Sobre el Madrid, +el entrenador del Real Madrid no ocultó que el equipo tiene que marcar más goles. “Es algo que hay que tener presente. Ante la Juve, el partido estaba apretado. Cuando tienes la oportunidad y ves debilidad, puedes sumar goles. Con este formato más. Los equipos más potentes están sumando más en las primeras jornadas, se van a colocar más. Vamos aprendiendo. Si tenemos oportunidad de hacer goles, debemos hacerlo. Luego el cruce es el cruce. Si te quedas noveno, la cosa cambia”.

Entrenamiento en Valdebebas

El Real Madrid rompió una tradición de la Champions: no entrenó en el campo rival antes del partido. La decisión, explicó Alonso, responde únicamente a una cuestión práctica. “No es por ninguna sospecha ni conspiración. Es sólo que en Valdebebas controlamos más todos. Aquí damos pistas al rival y no creo que sea lo mejor”.

En la sesión en Madrid no participó Franco Mastantuono, afectado por una pubalgia, pero sí estuvo disponible Trent Alexander-Arnold, que apunta al once inicial. Xabi quiso aclarar su situación: “Está bien, no jugó por contexto de partido ante el Valencia, pero está disponible. Puede jugar. Le necesitamos, tiene una grandísima calidad, está en una etapa nueva y tenemos que ayudarle para que rinda”.

El entrenador blanco también habló sobre su viejo conocido, Florian Wirtz: “Seguro que triunfa, no tengo dudas. Es cuestión de tiempo. Es un gran cambio para él, ha hecho toda su vida en Alemania. Tiene que adaptarse. Es muy competitivo, es uno de los motivos de que esté aquí. Tengo ganas de que empiece a demostrar su clase”.

El técnico no quiso dramatizar los momentos de tensión que a veces se viven en el mítico estadio. “Creo que muchos de los jugadores del Real Madrid lo han vivido. Saben que esos momentos de partido en que hay una fuerza y se genera una energía. Son jugadores con mucho bagaje. Confío mucho en ellos, pero son los jugadores que están en el campo. Desde el banquillo, se te escapa de control”.

Sobre la faceta a balón parado, un punto que ha generado debate por la escasa producción en las últimas semanas, fue conciso: “Estamos trabajando en ello”. También habló de los lanzadores: “Tenemos varios lanzadores, pero los jugadores tienen que decidir. Hay varias opciones”. En cuanto a los penaltis, fue más claro: “Nosotros marcamos quién es el lanzador, es Kylian. Luego toman las decisiones. Para mañana el primer lanzador es Mbappé”.

Alonso también fue preguntado por las declaraciones de Ancelotti diciendo que Vini se equivocó.: “Para mí fue importante que lo hablásemos el viernes, quedó bien zanjado. Son cosas que pueden pasar, no queremos que se repitan. Se quedó zanjado”.

Un clásico del fútbol europeo

Xabi Alonso cerró su rueda de prensa con un mensaje de respeto hacia el rival y hacia el contexto del partido: “Por una parte es un clásico del fútbol europeo, por historia y por presente. Es un partido que gusta ver al aficionado. Trent y yo tenemos nuestra historia aquí. Sabe bien volver a donde te han querido tanto. Pero venimos a lo nuestro, a sacar un buen resultado”.