El emotivo mensaje del hijo de Neymar tras ver sus lágrimas: "Levanta la cabeza y..."

El delantero Neymar, ídolo de la selección brasileña, describió como "una mierda y una vergüenza" la goleada por 0-6 que el Santos sufrió este domingo ante el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño.

Se trata de la peor goleada sufrida por Neymar en su carrera. "Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", afirmó el exjugador del Barcelona y del PSG a periodistas.

La imagen que resumió la humillación fue el abrazo que el técnico del Vasco da Gama, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, tuvo que dar al final del partido a un inconsolable Neymar, que abandonó la cancha llorando desconsoladamente y ocultando el rostro con la camiseta.

Una desgarradora instantánea ante la que reaccionó su hijo que no quiso levantar el ánimo de su padre tras verlo llorar como un niño.

Un emotivo mensaje

“Buenas noches papá, sé que hoy fue un día difícil para vos y para nosotros, pero quería que supieras que en estos momentos difíciles, y cuando nadie esté a tu lado, sepas que yo siempre voy a estar acá a tu lado para apoyarte", comienza diciendo Davi Lucca, de 13 años.

"Vos sos más que un excelente padre, sos un ídolo, sos mi inspiración, y aun en los días en los que llorás, quiero que sepas que yo te amo mucho. Siempre tenelo en mente. Tené en cuenta que tu familia está acá a tu lado para apoyarte y ayudarte en todos los momentos, sin importar si son difíciles o buenos. Vos sos MI papá, y siempre tené presente que yo estoy acá para vos. Ahora quiero que levantes la cabeza y vayas contra ellos como siempre hiciste y lo vas a seguir haciendo. Sos increíble. Te amo con todo mi corazón", añade.

Por último, el pequeño manda un claro mensaje a su padre para que aprendaa de la derrota. "Y nunca desistas de tu mayor sueño por personas que ni te conocen o saben quién sos, porque vos sos capaz. No uses la derrota de hoy como un fracaso; en vez de eso, usala como motivación para siempre ser mejor que ayer. Nunca te olvides: SOS INCREÍBLE… ¡VAMOS CONTRA ELLOS!”.

"Papá se recuperará..."

Un mensaje que Ney compartió en su cuenta de Instagram y al que el 10 del Santos respondió: "Te quiero, mi pequeño. Papá se recuperará".