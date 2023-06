Un empresario deja toda su herencia a Neymar y explica el insólito motivo

Neymar se ha convertido en noticia en las últimas horas por una sorprendente decisión que nada tiene que ver con su futuro futbolístico ni con sus supuestas infidelidades. A lo largo de sus carrera, el brasileño ha amasado una gran fortuna. El brasileño renovó con el PSG hasta 2025 con la opción de prorrogar su contrato una temporada más. Lo hizo, según indicaron medios franceses, manteniendo sus condiciones económicas. Es decir, percibiendo un salario anual neto de unos 35 millones de euros. A ello hay que sumar propiedades, negocios externos y acuerdos publicitarios que convierten el 'universo Neymar' en un planeta diferente para cualquier mortal.

Neymar, según Forbes, tiene unas ganancias anuales cercanas a los 95 millones de dólares. El brasileño suma unos 75 'kilos' de salario bruto más otros 19 millones que puede obtener a partir de extras y ciertos contratos publicitario. Un patrimonio nada desdeñable que aún puede aumentar gracias a la sorprendente decisión de un joven empresario. Y es que, a pesar de una pésima temporada marcada por las lesiones y las polémicas, el brasileño cuenta una legión de incondicionales seguidores.

El hombre de 30 años confesó haberle dejado todos sus bienes en un testamento y hasta mostró un documento que lo certifica. Según el portal Metrópoles, el empresario brasileño, que es soltero y no tiene hijos, reveló que tiene problemas de salud y que tomó esta determinación por el aprecio que le tiene al futbolista. “Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía, con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día”, detalló.

Testamento Twitter

En ese sentido, el fan de Ney tuvo ese gesto con el jugador de la Selección de Brasil a conciencia. “Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a nadie a quien dejar mis cosas cuando ya no esté ”, finalizó.

Neymar Jr. actualmente sigue siendo jugador del PSG, sin embargo no se sabe si seguirá en el equipo o su futuro estará lejos de la capital francesa. Hay rumores de una presunta vuelta al FC Barcelona y también del interés en la Premier League por parte de clubes como el Manchester United, Chelsea y Newcastle. Sin embargo en los últimos días cobra fuerza su permanencia en el club parisino. El brasileño está ilusionado con volver a trabajar con Luis Enrique, con el que sacó su mejor versión en el Barça.