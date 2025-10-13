España, más fútbol que goles ante Georgia

En otro parón para el fútbol internacional, de esos que impiden coger carrerilla del fútbol de clubes por como está configurado el calendario, España ganó fácil a Georgia en Elche (2-0) y continúa con su paso firme para la clasificación del Mundial que se disputa el año que viene en México, Canadá y Estados Unidos.

Victoria fácil del equipo dirigido por Luis de la Fuente porque lo mejor para el rival fue el resultado, demasiado corto para lo que se vio en el terreno de juego, y es que Mamardashvili evitó una goleada para los suyos, deteniendo varios balones de gol de los españoles, incluido un penalti parado a Ferran Torres y que, a falta de problemas graves, abre el debate eterno sobre quién tiene que tirar los penaltis en un equipo.

En la selección es evidente que el encargado es Oyarzabal, que sin ser un «9» puro, cumple a la perfección con el rol que le encomienda el seleccionador, salvo en el ceder, no se sabe muy bien por qué, el lanzamiento desde los 11 metros a un Ferran que cumplía 50 partidos como internacional. El fútbol profesional no debería estar para colegueos, cesiones o regalos en forma de goles, pero es algo que vemos muy a menudo en los terrenos de juego: ese jugador que se apropia del balón cuando no le toca o el tirador oficial que cede su turno al que se lo pide.

"El fútbol profesional no debería estar para colegueos, cesiones o regalos en forma de goles"

Cuando el balón entra, no hay problema, pero cuando se falla, hay que asumir la crítica del que se apropia de una tarea que no le toca. Esta vez no tuvo incidencia en el resultado. Esperemos que el míster se deje de niñerías y que cuando el rival sea de nivel o el partido sea de una fase final, las tonterías de este tipo no tengan lugar.

Por lo demás, España fue muy superior, tanto como lo será frente a Bulgaria este martes en el siguiente compromiso. Se extraña el desborde individual en banda por las ausencias de Nico Williams y Lamine Yamal, pero para afrontar estos compromisos, el nivel de este equipo sobra para ganar sin demasiadas complicaciones. Realmente son los demás los que tienen que estar muy preocupados.