La Hispanidad, una jornada que no es de agrado ni para el Govern ni para Puigdemont: "No hay nada que celebrar"

Hoy, 12 de octubre de 2025, Barcelona albergará la Fiesta Nacional de España del Día de la Hispanidad. El Movimiento Cívico d’Espanya i Catalans y Cataluña Suma por España organizará esta misma mañana a las 10:00 horas la manifestación, la cual dará inicio con la apertura de una Feria de Entidades en el mosaico central de la Plaza de Cataluña.

Esta celebración no siempre ha sido recibida de la mejor manera posible por diversas organizaciones de carácter político. Por ejemplo, el 12 de octubre de 2022, la consejería de Igualdad y Feminismos de la Generalitat realizó una publicación en la red social X, antes conocida como Twitter, en el que esta administración ofreció su punto de vista sobre el significado de esta jornada.

"La colonización de América fue uno de los mayores genocidios de la historia"

Tachando las palabras "el descubrimiento" e intercambiándolas por "la colonización". Básicamente, el mensaje fue el siguiente: "La colonización de América fue uno de los mayores genocidios de la historia, con vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos de millones de personas. Hoy, 12-O no tenemos nada que celebrar".

Por su parte, el 'tuit' también iba acompañado por una imagen en la que se muestra la esclavitud de los latinoamericanos una vez fueron descubiertos por los colonos. Este no fue el único texto que compartieron, ya que la publicación fue un hilo compuesto por dos escritos, siendo el primero el ya mencionado en párrafos anteriores.

"Construyamos un futuro antirracista que reconozca el pasado colonial de Cataluña

El colectivo feminista y de igualdad dela Generalitat trató de fomentar un ambiente en el que los prejuicios por las razas desaparezcan y donde se dejen de lado las discriminaciones y en el que no se violen los derechos. "Construyamos un futuro antirracista que reconozca el pasado colonial de Cataluña y la historia de discriminaciones y vulneraciones de derechos por motivo del color de piel, el fenotipo o el origen. Hagamos memoria", informaron.

Carles Puigdemont: "Hoy no tienen nada que celebrar y mucho que reclamar"

Ese mismo 12 de octubre, Carles Puigdemont apuntó a que la monarquía española tiene una deuda con aquellos pueblos indígenas que conquistó y que "nunca ha pagado". Por redes sociales, y de nuevo por la plataforma X, el presidente de Junts ofreció las siguientes palabras junto a una imagen de un tablero sudamericano donde las piezas imitaban a los indígenas:

"La partida original terminó en genocidio. En esta, de un tablero que me han regalado de América del Sur, los pueblos originarios derrotan a los conquistadores. Hoy no tienen nada que celebrar y mucho que reclamar. La monarquía española tiene una deuda pendiente que nunca paga".