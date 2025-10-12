Murió Jimmy Shaw, el actor de "La que se avecina" por quien se movilizó todo un reparto

La noticia golpeó como un mazazo a la familia de "La que se avecina": Jimmy Shaw, el carismático actor que dio vida al inolvidable Matthew, falleció a los 59 años víctima de un cáncer de páncreas. Su muerte, confirmada anoche por su agencia de representación, ha provocado una oleada de mensajes de cariño y despedidas profundamente sentidas de quienes compartieron con él no solo escenas, sino también amistad.

Cristina Castaño, compañera de reparto y amiga cercana, fue una de las primeras en alzar la voz. Con un mensaje desgarrador, agradeció el esfuerzo colectivo que permitió reunir fondos para una operación de alto riesgo. "Pocas personas he visto luchar por la vida como a él", escribió. Aseguró que, aunque la cirugía no logró salvarlo, el cariño recibido por parte del público fue un regalo que Jimmy sí se llevó consigo.

La actriz gallega compartió también una reflexión íntima, casi susurrada, donde dejó ver la conexión personal que les unía: "Me quedo con la espinita de que conocieras a mi hijo… Todo llega, y todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después", escribió en un homenaje que desbordó ternura y dolor.

Otra figura clave en este homenaje fue Laura Caballero, directora de la serie, quien compartió en redes sociales un carrusel de fotografías personales junto a Shaw. "El 'Shaw' debe continuar, y lo haremos llevando tu sonrisa en el alma", escribió, mostrando así que el actor no solo fue parte de un reparto, sino parte de una familia.

La historia de la recaudación de fondos que impulsó Castaño semanas antes de la muerte del actor reveló el compromiso humano detrás de la pantalla. La actriz movilizó a miles de seguidores para conseguir 100.000 euros necesarios para la operación, que debía realizarse en Lisboa, en manos del único especialista capaz de intervenir su caso. La respuesta del público fue abrumadora, demostrando el cariño real que Jimmy Shaw había cultivado entre su audiencia.

Jimmy Shaw no fue un actor más en "La que se avecina". Fue una presencia luminosa, una energía constante y, sobre todo, un ser humano profundamente querido. Hoy su ausencia deja un hueco imposible de llenar, pero también una lección de lucha, afecto y comunidad.