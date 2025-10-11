Un regalo para el desfile del 12 de octubre: la fragata Méndez Núñez se aproxima a España tras una travesia histórica

Seis meses después y con medio mundo a sus espaldas, la fragata Méndez Núñez pisará el puerto de Ferrol la próxima semana. Como regalo para el desfile del 12 de octubre junto con el recuerdo a los afectados de la DANA, la presencia, aunque no sea de manera presencial, de los miembros de la Armada destinados en la embarcación se rendirá homenaje al Descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón.

Integrada en el Grupo de Combate del portaaviones británico HMS Prince of Wales en el marco de la operación multinacional Highmast, la fragata ha intercambiado experiencias con los militares de Japón, Indonesia o diversos miembros de las islas del Pacífico. Fuera de las enseñanzas, el homenaje a la expedición de Juan Sebastián El Cano medio siglo después ha permitido añorar y recordar el impacto del Imperio Español.

Antes de regresar a España, en base a las afirmaciones presentadas por el Estado Mayor de la Defensa, la unidad que se encuentran en el Mediterráneo ha coincidido con la fragata `Victoria’, que atracará hoy en Yibuti para realizar el relevo con la Navarra, como buque insignia de la operación Atalanta. En su tránsito, de regreso la embarcación ha colaborado en diversas misiones estratégicas de gran calado para la OTAN y que han servido para aumentar la reputación internacional de la Armada Española.

El regreso de la Méndez Núñez se complementa con el desfile del Día de la Hispanidad

Sin la presencia humana, pero entre el corazón de Su Majestad, el Rey Felipe VI, la fragata estará presente en el desfile del Día de la Hispanidad antes de que con la 'resaca' del evento quede descafeinada su llegada al puerto de Ferrol el próximo lunes. Para cerrar su travesía, poco antes de su llegada, el buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) 'Cantabria' zarpará desde el desde el muelle número 12 de Navantia, para integrarse en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN.

Con su regreso a España, el buque cierra una trayectoria histórica al convertirse en la primera embarcación de la armada que atraca en Japón en más de un siglo. En este sentido, el objetivo principal ha sido cumplido realizando operaciones complejas durante su navegación por el Indo-Pacífico, para mejorar la eficiencia e interoperabilidad naval ante cualquier amenaza en la mar.

"La Méndez Núñez culminará una misión que ha reforzado las relaciones con países socios y aliados en la región del Indo-Pacífico, al tiempo que ha consolidado la presencia internacional de la Armada en un entorno geoestratégico clave", sentencia el Estado Mayor de la Defensa.