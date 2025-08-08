Este sería el dorsal elegido por Mastantuono y no es el esperado: ¡Un número histórico!

Franco Mastantuono llegaba la semana pasada a la capital española para sumarse al Real Madrid, que pagó 45 millones de euros por su traspaso desde el River Plate.

El joven jugador de 17 años de momento no puede entrenar con el resto de sus compañeros, por tanto, hasta que no cumpla los 18, que los hace el próximo 14 de agosto. Hará un plan de trabajo diferente hasta que llegue esa fecha en la que será presentado de manera oficial.

Una de las incógnitas de las que más se ha hablado en los últimos días es el dorsal que finalmente elegiría la perla argentina. Hasta ahora todo parecía indicar que vestiría el 9, todo un símbolo por tratarse del último dorsal que llevó nada menos que Kylian Mbappé, quien ya es el nuevo propietario del número 10.

Preguntado sobre cual será su dorsal comentó: “No sé todavía, eso lo veré cuando llegue” y ante la insistencia de si le gustaría usar la número 10 que lucirá Mbappé sentenció antes de subir al avión: “Me gustaría, pero si la agarra él está en todo su derecho, es un ídolo”.

¡Ya hay dorsal!

Sin embargo, su decisión parece ser otra y según adelanta "Sport Illustrated", el argentino ya tiene el número de su dorsal y será el 25, que varios futbolistas importantes de la historia reciente del club lo han utilizado. Sumado a esto, el nombre que lucirá la camiseta será el de Mastantuono.

Ese número no es un dorsal cualquiera en la Casa Blanca sino una cifra histórica que grandes estrellas de club han lucido en su espalda. Este número ha tenido a muchos referentes como Courtois, Dudek, Kepa o Iker Casillas o hasta el propio Vinicius Júnior. Además de ellos, Camavinga o Rodrygo también lo lucieron en su primera temporada como futbolista del Real Madrid.

¿Cuál será sueldo?

El joven futbolista argentino fichado por el Real Madrid, recibirá un salario anual de €3,5 millones netos, según adelantó Bloomberg Línea. Este salario lo ubicará en el tercer escalón salarial del club, muy por debajo de las principales figuras. Vinicius cobra 2.5 millones de euros brutos por mes en la casa blanca. Una ficha que le eleva hasta los 30 millones de euros anuales en un Real Madrid donde además negocia su renovación. Solo Kylian Mbappé le supera con 32 (unos 15 millones de euros netos). El sueldo del ex-River estará ligeramente por debajo del de Endrick, que cobra 4,1 millones de euros por temporada.

Su contrato con el Real Madrid es hasta 2031 y su cláusula de rescisión asciende a 1000 millones de euros.

La única incógnita

Ahora a la espera de su incorporación a la trabajo de Xabi Alonso la única incógnita que queda por resolver es donde vivirá la perla de River. Aún se desconoce donde y como será la vivienda elegida por el futbolista, pero todo parece indicar - según fuentes de club- que vivirá en la exclusiva urbanización de La Moraleja debido a su cercanía a la ciudad deportiva de Valdebebas y a la privacidad y seguridad que ofrece.

Allí podrá ser vecino de Vinicius Jr. que compró su casa a Dimas Gimeno, ex presidente de El Corte Inglés.

Se trata de una urbanización con altos niveles de seguridad y con toda clase de equipamientos de ocio, culturales y deportivos a su alrededor. Además, hay que destacar que está algo más cerca de puntos clave en la vida de un futbolista del Real Madrid, como el Santiago Bernabéu y Valdebebas. Aquí los precios de los chalets oscilan entre los 10 y los 15 millones.

Distancia de La Moraleja al Santiago Bernabéu: 11 kilómetros, 16 minutos en coche.

Distancia de La Moraleja la ciudad deportiva de Valdebebas: 13 kilómetros, 18 minutos en coche.