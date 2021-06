La emocionante confesión de Cañizares sobre su hijo fallecido y España que deja el “alma temblando” a Paco González

Fútbol

El 23 de marzo de 2018 murió el hijo de Santiago Cañizares, comentarista en la Cope y ex portero del Real Madrid, Celta o Valencia, además de la selección. Tenía cinco años y no pudo superar una grave enfermedad. Eso es algo que nunca va a olvidar él ni su madre ni su familia. Tras la victoria de España contra Eslovaquia, en la Cope, Santiago Cañizares contó algo que puso los pelos de punta de la emoción a todo los que oían y a los que estaban a su lado en el programo. “No quiero que nadie se entristezca”, empezó a contar el ahora analista, que echó la vista a cinco años atrás “Mi hijo se marchó un día 23 y lo que pasa siempre los días 23 es bueno”, dijo con un optimismo inesperado. Había más. El 23 de junio, este miércoles, España ganó a Eslovaquia y pasó a los octavos de la Eurocopa. Dejó así, atrás, las malas sensaciones de los dos partidos anteriores. Y Santiago Cañizares recordaba a su hijo, con una emoción que se desbordada. “Y si es con la selección española será siempre bueno, porque él los últimos meses siempre llevaba la camiseta de la selección española y se marchó con ella”,

No acabó ahí la narración del ex portero. Decía que él era de los pocos que confiaba en que la Españ de Luis Enrique iba a pasar de ronda sin problema. “No iba a tener ningún problema”, decía Cañizares, que quería mandar un mensaje esperanzador, optimista. “No es nada triste. Es algo que siempre pasa los días 23. La camiseta es suya. Él se marchó en marzo, pues en Navidad le regalamos una camiseta de la selección. Y no se la quitaba nunca”, contaba ante el asombro y las lágrimas de los que le escuchaban.

“Me has dejado con el alma temblando”, respondió Paco González