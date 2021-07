La pesadilla del Barça con el límite salarial: ni puede renovar a Messi ni inscribir a Agüero, Depay...

Fútbol

“La situación es peor de la que me esperaba”, dijo hace unos días Joan Laporta, que ve cómo los problemas se le multiplican por la crisis económica que atraviesa el club, de los que peor ha soportado la pandemia. La renovación de Messi, o el refichaje, porque el futbolista terminó contrato el pasado 30 de junio y ahora es agente libre, es la preocupación principal, pero no la única, aunque sí en parte la que condiciona todo. Según informa RAC 1, el conjunto azulgrana tendrá que reducir de forma importante su masa salarial, que para la temporada 2020-21 estaba en 347 millones. La emisora asegura que para el curso que va a comenzar se quedará en unos 160 millones, según le informó en una reunión Javier Tebas, presidente de LaLiga, a Mateu Alemany, director de fútbol de la entidad barcelonista, de ahí que el Barça trabaja contra reloj para intentar reducirla. Se han ido Todibo, Konrad y Júnior Firpo y el intento de entregar la carta de libertad a Umtiti y Pjanic de momento ha salido rana.

En esa nueva situación hay que encajar el nuevo sueldo de Messi que, eso sí, tendría una reducción importante respecto a los últimos años. El problema es tan importante que los fichajes también se ven afectados porque si no hay reducción no podrán ser inscritos. Y al Barcelona han llegado este verano, de momento, Agüero, Depay, Eric García y el brasileño Emerson. Y LaLiga no está dispuesta a hacer ninguna concesión, ni para retener en España al futbolista con el que mejor puede vender el producto, Messi, ya que eso sentaría un mal precedente.

Laporta tiene que trabajar a contrarreloj para conseguir esa rebaja, lo que pasaría por vender más jugadores (¿Sergi Robero, Lenglet, Coutinho?) y que los pesos pesados, los jugadores que llevan más tiempo y que tienen contratos altos, los vean también reducidos de forma importante.

Ronald Koeman ya ha vuelto al trabajo para organizar la pretemporada, pero las incógnitas siguen siendo muchas. La Liga comienza en apenas un mes, el fin de semana del 13, 14 y 15 de agosto.