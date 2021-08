El desgarrador mensaje de WhatsApp de Messi a sus compañeros del Barça: “Lo están haciendo muy mal...”

Fútbol

El argentino Leo Messi fue presentado ayer como nuevo jugador del Paris Saint Germain tras hacerse ayer oficial su fichaje por el club galo. El rosarino, que lucirá el dorsal 30 con el que empezó en el FC Barcelona, firma por dos temporadas y una opcional a razón de 40 millones de euros por campaña.

La leyenda argentina expresaba su entusiasmo por unirse a Les Parisiens, pero insistía en su dura salida de FC Barcelona. La marcha del club blaugrana del seis veces ganador del Balón de Oro se confirmó la semana pasada y el jugador se puso a llorar en la rueda de prensa en la que declaró que quería quedarse.

Su angustia por dejar a los culés ha sido filtrada ahora por la periodista argentina Verónica Brunati que ha desvelado en Twitter lo que Messi contó a sus compañeros de equipo.

“Lo están haciendo muy mal...”

El argentino mantiene un grupo de Whatsapp con sus compañeros de La Masía, categoría 1987 (cat87), y fueron ellos los primeros que supieron de su adiós. Messi envió un triste mensaje al grupo para explicar por qué tenía que marcharse después de 21 años.

“No me quiero ir. No se pudo hacer más, no hay dinero. El club lo está haciendo muy mal y no pueden renovarme”, asegura la periodista que dijo desesperado a sus compañeros.

Mirá si será culé #Messi que mantiene un grupo de whats app con sus compañeros de la Masía cat 87’ y les avisó a ellos por qué se iba de #Barça: “No me quiero ir. No se pudo hacer más, no hay dinero. El club está muy mal y no pueden renovarme”, me cuentan que les dijo. 😭 — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) August 11, 2021

La mala gestión llevada a cabo por el club ya fue puesta de manifiesto por Jorge Messi, padre y representante del jugador, ante de partir de Barcelona rumbo a París. Ante la pregunta de quién era el responsable de la salida de Leo Messi del Barça, fue escueto y claro: “Averigüen en el club” y respondió así a la cuestión de si su hijo estaba triste: “¿No lo han visto?”, aludió.

El malestar de los Messi por su abrupta salida es tal que ahora estudian la posibilidad de emprender acciones legales contra Laporta y su directiva por una supuesta “mala fe contractual”. Consideran que hubo una intención contraria por parte de los directivos en el momento de organizar las negociaciones, algo que parece quedar reflejado en el mensaje de Leo a sus ex compañeros.

Messi, uno de los cinco fichajes de verano traídos por el PSG, arranca un nuevo capítulo en su carrera que espera le lleve a ganar la tan ansiada Champions. Sin embargo, aún queda mucho por saber de lo que realmente ocurrió para que el FC Barcelona le abriera la puerta de salida.