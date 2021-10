Otra Liga del Barcelona remando: ¿podrá esta vez remontar sin Messi?

Fútbol

Koeman prefiere quedarse con la visión optimista de que el Barcelona en el césped no fue peor que el Real Madrid, pero sí en el marcador. Reconoce que se les tiene que exigir ganar, pero siempre tiene una excusa y esta vez fue fundamentalmente la pegada. El fallo de Dest no lo puede justificar todo porque la realidad es que no se sabe qué habría pasado si el lateral-extremo hubiera metido ese gol. La mirada con nostalgia a Messi es lógica, pero a estas alturas del curso pasado el argentino todavía no había carburado. Con nueve jornadas disputadas, Leo había logrado sólo tres goles, y dos de ellos marcados justo ese último día ante el Betis. En total, el Barcelona sumaba 21 dianas, por las 15 de ahora, mientras que el número de tantos encajados es idéntico, 10. En eso no hay novedad, al equipo le cuesta mucho dejar la portería a cero. Perdió el Clásico en las áreas, pero también le costó mucho generar ocasiones claras.

El Barcelona del año pasado siguió en picado hasta diciembre y la desventaja que llegó a tener con el Atlético después de caer en Cádiz fue de 12 puntos. A partir de ahí acumuló 19 jornadas sin perder (16 victorias y 3 empates) que le metieron en la pelea por la Liga e incluso desaprovechó la oportunidad de ponerse líder en la jornada 33 contra el Granada, para terminar por no pelear el campeonato en un final de curso desconcertante.

En esa espectacular racha sí estaba ya el mejor Messi. Ahora, no, y el conjunto azulgrana vuelve a mirar a sus grandes rivales desde abajo, con más incertidumbre sobre si será capaz de volver a escalar. El Atlético lo tiene a tres puntos y el Real Madrid a cinco, después de haber perdido en su cara a cara con ambos. El problema para Koeman es que cualquier tropiezo a partir de ahora volverá a traer el runrún sobre su despido, y la semana que viene se juega de nuevo su supervivencia en la Champions, y su próxima visita en Liga, mañana, no es precisamente un paseo: el Rayo está protagonizando un arranque de curso extraordinario y va por delante del Barça en la tabla. Es más, son muchos los equipos que están por encima. El conjunto azulgrana es noveno. Koeman dijo a principio de temporada que pelear por los puestos de arriba en esta situación de renovación del equipo ya sería un éxito, pero en realidad es una obligación. Sólo se ha disputado un cuarto del campeonato y queda mucho y todavía no hay preocupación, pero quedar fuera de la Champions del año que viene sería un desastre en todos los sentidos: se perdería una fuente importante de ingresos y se diría adiós a la oportunidad de un fichaje de relumbrón.

Otra de las excusas de Koeman han sido los lesionados, y en ese sentido va recuperando efectivos, aunque les falta coger la forma: Ansu Fati, Agüero... El próximo va a ser Dembélé, pero ahí el club se encuentra otro problema porque la renovación del francés está encallada y podría quedarse en la grada «castigado» si no cede aunque esté sano, pese a que el equipo le necesita porque es un futbolista que, dentro de su alocamiento, tiene desborde.