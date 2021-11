Así ve Messi al Barcelona: palo al equipo y al club

Fútbol

Leo Messi analizó en una entrevista concedida al diario Marca la situación que vive el Barcelona, club que abandonó el pasado verano. El argentino descartó a su exequipo para la Liga de Campeones y aseguró que el Barcelona ha sido injusto con Ronald Koeman, el entrenador despedido para que llegara Xavi Hernández al banquillo del Camp Nou.

“Siempre se es injusto con los entrenadores. Se fue injusto con Koeman, con Valverde... Cuando hay malos resultados lo más fácil es apuntar al entrenador, cambiarlo y no a los jugadores. Koeman llegó en un momento muy difícil del club en el que se fueron futbolistas importantes, pero pudo sacar a muchos jugadores jóvenes. Como te digo, siempre lo más fácil es culpar al entrenador. Y ellos también lo saben porque es su profesión”, declaró Messi sobre la destitución de Koeman.

El argentino descartó al Barcelona como candidato a ganar la Liga de Campeones: “El Barcelona atraviesa una etapa de reconstrucción con un equipo en el que hay muchos jugadores jóvenes. Hoy por hoy creo que hay mejores equipos que el Barcelona, pero, aunque ahora den esa impresión, eso no quiere decir que más tarde no puedan llegar a pelear, porque hay que tener en cuenta la llegada de Xavi, las ilusiones renovadas y el poder recuperar a algunos jugadores que ahora no tienen. Pueden seguir creciendo y peleando”.

Messi ve la llegada de Xavi al banquillo del Barcelona como un punto de inflexión que puede hacer cambiar la dinámica negativa del equipo: “Puede aportar muchísimo. Es un entrenador que sabe muchísimo, conoce la casa a la perfección y ha vivido desde pequeño en Barcelona. Ha renovado la ilusión en el Barcelona porque es una persona muy respetada por la afición y por los jugadores. Será un entrenador muy importante para los futbolistas más jóvenes porque les va a enseñar. Con él el equipo va a crecer mucho. No tengo ninguna duda”.

También habló Messi en su diálogo con Marca del mensaje que le envió a Xavi cuando fue anunciado entrenador del Barcelona: “Hablo a menudo con Xavi. Desde siempre. Somos amigos, hemos compartido muchas cosas y desde que se fue hemos mantenido el contacto. No me acuerdo qué le dije en el mensaje, lo felicité por este nuevo paso y le deseé lo mejor. Seguro que le va a ir muy bien porque sabe muchísimo, es muy trabajador y conoce bien la casa”.