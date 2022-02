La contundente respuesta del Espanyol a la petición de la Generalitat de poner Els Segadors contra el Barcelona

El Espanyol se mide el domingo con el Barcelona, pero en las horas previas al partido un asunto nada deportivo ha molestado en el club periquito. Según la Nació Digital, el Espanyol se ha negado a poner Els Segadors, el himno de Cataluña. Pero según el club eso no ha sido así y no entienden por qué se ha filtrado esa información. Según Nació Digital “el club blanquiazul se ha negado a atender las peticiones del Palau de la Generalitat, que había pedido repetir el protocolo seguido en las otras dos ocasiones que Pere Aragonès había presidido, desde el palco, un partido de fútbol con presencia equipos catalanes”. El periódico insiste que ha sido el Espanyol quien se ha negado: “La negativa del Espanyol, razonada con el argumento de que el protocolo del club no lo contempla, fue recibido con “sorpresa” por el Gobierno de la Generalitat, que expresó contrariedad por la respuesta oficial recibida por parte de la entidad. No se esperan cambios dentro del domingo por la noche en el estadio de Cornellà-El Prat”.

El Espanyol asegura que hay un protocolo que se sigue siempre y que no ha sonado Els Segadors en los partidos del Espanyol en 40 años, considera el club que se está buscando una polémica que no existe. Según Quique Iglesias, de la Cope, en el Espanyol “están molestos por una filtración que busca estigmatizar y hacer daño. Els Segadors no suenan en el campo del Espanyol desde hace 40 años. La Generalitat lo pidió al confirmar la presencia de Pere Aragonés y el Espanyol apuntó que el protocolo no lo incluía, que en Cornellá solo suena el himno club. Pero dejaron opción de cambiar la norma para esta misma semana. La Generalitat les informó que “no hacía falta”. Y a 48 h. del derbi... ZAS... que si el Espanyol se niega. Y hasta aquí”.

Evidentemente, la información ha creado la polémica habitual que siempre surgen cuando se tratan temas tan “delicados” en Cataluña. El Barcelona de Laporta no dudó en poner Els Segadors cuando Aragonés llegó al palco del Camp Nou el día del encuentro contra el Real Madrid. Pero en el Espanyol se mantiene una política muy distinta a la que manifiesta el Barcelona. Cornellá, además, recibirá en marzo un partido de la selección española y eso también ha levantado ampollas en ciertos sectores. Ese día sonará el himno de España, al igual que suena el catalán cuando juega la selección catalana.