El efecto Adama Traoré

Adama Traoré es uno de los futbolistas que más regates hacen por partido en las ligas europeas, uno de los más rápidos del mundo, pero ha tenido que regresar al Barcelona para dar su primera asistencia de la temporada. El internacional español puso una pelota en la cabeza de Gavi que completó su gran partido, en el que fue la mayor amenaza para el Atlético de Madrid.

El gol de Gavi, como el de Araujo, demostraron que el Atlético es un equipo demasiado débil en la defensa de los balones aéreos. «Llevamos diez años defendiendo extraordinariamente bien y este año tenemos que mejorar. No tenemos la atención que debemos tener en esas acciones», reconoce Simeone.

El Atlético se desangró por el centro y por el costado izquierdo que defendía Mario Hermoso, demasiado rígido y demasiado lento para contener a Adama. «Un gran debut», reconocía Xavi cuando le preguntaron por el regreso del canterano. Aunque también lo extendía a Aubameyang, que tuvo que esperar hasta la segunda parte para estrenarse con el Barcelona. «Adama es capaz de marcar la diferencia, es un extremo puro, lo queremos bien abierto a banda para encarar, para driblar contrarios con la fuerza que tiene, con la potencia. Yo creo que es un buen fichaje, nos va a dar mucho. Ha estado también solidario en defensa, ayudando al lateral, cerrando al centro. Muy bien», analizaba el entrenador del Barcelona.

«También ha tapado centros, ha ayudado en defensa. Si jugamos con esta solidaridad defensiva más cerca estaremos de ganar partidos», decía Xavi sobre el estreno de Aubameyang, al que también quería dedicar elogios para ganarlo para su causa. «Apenas ha salido nos hemos quedado con diez», destacaba.

Adama tapó la ausencia de Dembélé, que esperaba en el banquillo su oportunidad de regresar al equipo después de no haberse marchado en el mercado de invierno. El público pitó su nombre cuando fue anunciado por megafonía antes del partido, pero Xavi asegura que no fue ése el motivo de que no recurriera a él durante el partido.

«Era una decisión técnica, tenía la idea de hacerle jugar en la segunda parte, pero con el resultado tan favorable he decidido hacer otras cosas y la expulsión nos ha condicionado. Las circunstancias del partido nos han hecho ir por otro camino», reconocía Xavi.