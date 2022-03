Lo que ha cambiado el gol en el Barça de Xavi

Durante mucho tiempo las mismas explicaciones, excusas, análisis... «Nos falta puntería». «Si nos hubiéramos puesto por delante». Lo repitió Koeman una y otra vez y también se oyó de la boca de Xavi. La marcha de Messi había dejado al Barcelona sin el futbolista que marcaba la mayoría de los goles y no había encontrado la manera de suplirlo. Era muy extraño ver un partido cómodo del conjunto catalán... Hasta que en febrero ha llegado la gran explosión con los nuevos fichajes. La trayectoria en Liga de agosto hasta finales de enero fue de nueve victorias, ocho empates y cuatro derrotas. De los triunfos, sólo cuatro fueron por más de un gol de diferencia: en la jornada uno, 4-2 ante la Real Sociedad, aunque el último tanto azulgrana fue en el descuento después de que casi le remontaran un 3-0; contra el Levante, un 3-0 que sí fue apacible; el 3-1 al Valencia, llegando el gol de la tranquilidad en el minuto 85; y el 1-3 en Villarreal, encuentro que en el minuto 88 iba 1-1. Memphis era el referente ofensivo y se fue diluyendo y después se lesionó. Ese era el otro gran problema del equipo barcelonista: aparte de que ya no estaba Leo, Ansu Fati apenas ha podido jugar y Dembélé no lo hizo hasta finales de noviembre.

Esta vez el club, y pese a las limitaciones económicas, se ha movido bien en el mercado de invierno para buscar lo que le faltaba. Ninguno de los jugadores del tridente ofensivo que más ha utilizado Xavi últimamente (Ferran Torres, Adama y Aubameyang) estaba en diciembre. Tras un mes de adaptación en el que Luuk de Jong fue el protagonista con sus goles, por fin parece que el Barça rentabiliza lo que produce. En febrero han sido cuatro partidos de Liga en los que han sumado 14 goles: cuatro al Atlético, al Valencia y al Athletic y dos al Espanyol (ese duelo acabó en empate); más otras cuatro dianas endosadas al Nápoles en la Liga Europa, tras el 1-1 de la ida cuando se oyó por última vez eso de que lo que faltaba era contundencia.

Aubameyang suma cuatro aciertos en los dos últimos duelos de Liga, después de estar en blanco los dos primeros, en los que no fue titular (29 y 28 minutos ante Atlético y Espanyol, respectivamente). Ha anotado su póquer en sólo siete disparos. En el partido de vuelta contra el Nápoles también marcó. Ferran Torres es quizá el que ha tenido las mejores ocasiones, casi siempre desperdiciadas, por lo que el porcentaje goleador del Barça podría subir en cuanto afine el valenciano. En Liga no se ha estrenado. Sí logró una diana en Copa y otra en la Liga Europa. Xavi le cuida: «De los fichajes, es el que más me ha sorprendido», dice el técnico. Lo de Adama más que los goles son las asistencias: dos en la Liga y dos en Europa. Ha entendido lo que le piden: que desborde por banda. La gran alternativa a estos tres es Dembélé, recuperado para la causa después de un enero tormentoso. «Ahora tenemos cinco partidos en dos semanas y tengo que gestionar minutos, cansancio, molestias... Tenemos muchas opciones en ataque y estoy encantado de poder escoger. Ahora esto es una ventaja», dijo Xavi en la previa del siguiente «examen» ante el Elche: «Hay que demostrar nuestro buen momento. No estamos en una situación cómoda, pero las sensaciones son buenas».