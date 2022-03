Salvaje Piqué: su coche siniestro y cuando chupó monedas para quitarse la borrachera

Gerard Piqué va dejando detalles de su vida y su juventud cada vez que da una entrevista más o menos larga a gente amiga. Ahora, aprovechando que el Barcelona vive los mejores días de la temporada, lo ha hecho para The Wild Project. Y ha contado como fue su vida en el Manchester, cuando era joven y se creía capaz de todo. Son detalles más que interesantes de un futbolista que suele sentirse muy a gusto cuando está en el ojo del huracán. S

“Hubo una vez en Mánchester con 20 años. Había vivido y conducía. Es un mal ejemplo. Me salté un semáforo y me paró la policía. Fue el año antes de irme al Barça. De repente soplo, doy positivo y me encuentro en un furgón de la policía esposado yendo al calabozo. Se me fue de golpe toda la borrachera. Se me va la carrera a la mierda. En ese momento piensas: ‘Qué mierda está pasando”. Pero como ha demostrado a lo largo de su carrera, tiene soluciones para todo: “Te dan la bolsa para meter todo lo que tienes. Me llevan a una habitación y si daba más de 0,25 me quedaba en el calabozo. Fui, el policía se fue un momento, y yo estaba desesperado. Se me habían quedado unas monedas. Hace tiempo me habían dicho que si chupabas las monedas no dabas positivo. Las empecé a chupar. Di 0,23 y luego 0,22. De milagro me salvé de esa. Dudo que fueran las monedas. En vez de irme a casa, me fui al casino en taxi”.

Su momento más salvaje fue en el Zaragoza: “Zaragoza y Barcelona eran dos horas y cuarto en coche. Ese trayecto me lo sé de memoria. Tenía a mis amigos. Había semanas que dormía durante el día, por la noche me iba a Barcelona para salir de fiesta, volvía a entrenar a Zaragoza y dormía. A veces lo hacía. No días de partido. Una vez dejé el coche siniestro porque me quedé dormido. Quise engañar a la policía porque les dije que se me había cruzado un Seat. Otro día llegué dos horas tarde. En esa época se fumaba en las discotecas”.

Reconoce que le pone jugar contra el Espanyol. “Hace tiempo que tengo tanto dinero como el presupuesto del Espanyol. Me gusta más ir su campo que al del Madrid. Me alegro cuando el Espanyol sube a Primera porque voy a ir a jugar. Me gusta ir, entrar al campo, que te silben desfigurados. Que te rías y se cabreen todavía más... No hay nada como eso. Diría que es mejor que el sexo y lo disfruto muchísimo más que contra el Madrid. Es una rabia contenida, un resentimiento de años. Los del Real Madrid son unos señoritos y bienquedas”