Los desorbitados salarios de los jugadores ponen en peligro al Barcelona

Los desorbitados salarios de sus futbolistas han puesto al Barcelona en una delicadísima situación económica. Eduard Romeu, vicepresidente económico del club, habló en RAC1 del difícil momento que atraviesa la entidad y estableció en 700 millones de euros la cantidad que necesitaría el Barça para conseguir el equilibrio financiero.

Romeu reconoció que el club volverá a pedir a sus estrellas que se rebajen el sueldo, incluido el jugador de baloncesto Nikola Mirotic. La intención es llegar a un acuerdo antes de que termine el mes de junio. “La masa salarial es de 560 millones. La del Bayern es de 300 y la del Real Madrid está en unos 400. Las negociaciones con los jugadores serán individuales e irán en función de los intereses técnicos”, declaró Romeu, quien corresponsabilizó de esta situación a Javier Tebas, presidente de LaLiga: “Hemos dicho basta con Tebas. Eso no puede ser. Nosotros somos el Barça. Este señor es corresponsable de la situación del club, permitió esto. Decía que sí a todo contra los intereses del Barça”.

“El valor de nuestro patrimonio es poco más de 100 millones de euros. Si hubiéramos aprovechado 2019 para empezar el Espai Barça no tendríamos que desaprovechar tres años. Si además le añades las prebendas que tienen otros, pues aún mejor”, declaró Romeu, quien explicó la razón que ha llevado a su club a no firmar el proyecto de LaLiga con CVC y a negociar directamente con estos últimos.

“Nos ha dicho [Tebas] que si firmamos su acuerdo con CVC tendremos una cosa y, si no lo hacemos, tendremos otra. Tenemos una problemática. No es normal que una persona que es un asalariado de LaLiga esté a matar con los dos principales accionistas [Barcelona y Real Madrid]. Desde un club modesto es correcto, desde nuestra potencialidad no es una buena operación. Es un café para todos”, dijo Romeu, quien desveló que el Barça negocia directamente con CVC para conseguir un acuerdo “más beneficioso”. “Reduciremos el acuerdo de 50 a 25 años. No sé si llegaremos a 270 millones de euros, pero nos quedaremos bastante cerca”, argumento.

Sobre el interés del club por fichar al delantero polaco Robert Lewandowski, del Bayern, Romeu aseguró que “ahora mismo no es posible ficharlo tal como está la normativa de LaLiga”. Explicó que, para lograr la contratación de Lewandowski, el Barcelona necesita aplicar “la regla del uno a tres, hay que sacar tres veces su ficha y amortización”.