El Barcelona, más cerca de poder fichar

Lo del Barcelona en este mercado de fichajes es un proceso en el que hay que ir paso a paso. Joan Laporta y su junta directiva dieron el primero, y quizá el más delicado, el pasado jueves al conseguir que los socios aprobaran los mecanismos que tienen previstos, las famosas palancas, para conseguir dinero rápido. Era difícil porque no se mostraron las propuestas concretas, era votar a ciegas, pero como dijo el ex presidente Joan Gaspart: «No me gusta, pero es peor no hacerlo».

Para poder seguir avanzando el club tiene ahora hasta que acabe el mes de junio para hacer efectiva una de esas palancas: la venta de un 10 por ciento de los derechos de televisión, por los que la entidad azulgrana estima que puede sacar entre 200 y 300 millones y eso haría que el ejercicio 2021/22 no se cerrara con pérdidas. Habrá entonces un mes para seguir haciendo efectivas las demás palancas: vender más paquetes de los derechos de televisión, hasta un máximo del 25 por ciento; y el 49 por ciento de BLM, la sociedad que gestiona la venta de más de 2.000 productos relacionados con el Barça. Por todas las operaciones, la entidad espera poder ingresar entre 700 y 800 millones que le permitirían negociar el límite salarial y fichar, pero que tampoco puede malgastar porque en un futuro es dinero con el que no va a poder contar y por tanto podrían volver a la casilla de salida si la gestión es mala.

Reforzar cada línea

Lewandowski sigue a la espera y más pasos no puede haber dado para salir al Camp Nou, aunque en los últimos días reculara un poco. «He pedido al club un traspaso, pero no quiero forzar nada», aseguró. El Bayern Múnich ya se ha reforzado con Mané, procedente del Liverpool. El polaco sería un fichaje mediático, ya veterano, pero que sigue manteniendo una capacidad goleadora brutal. El siguiente refuerzo que persigue el club es el de un central y Koundé es el favorito de Xavi. Se uniría a Christensen y a Eric y Araujo. También a Piqué, al que el club y el entrenador ya dijeron que la próxima temporada podría perder protagonismo, y él ha aceptado el reto y va a intentar ganarse el puesto.

El lateral derecho es un problema que viene de años, prácticamente desde la época de Dani Alves, pero la anterior, no este medio año de regreso que ha tenido. Azpilicueta está pendiente y según «The Sun» podría pedir el «Transfer request», fórmula que sólo existe en Inglaterra y que consiste en una petición formal y escrita del futbolista al club (el Chelsea, en este caso) pidiéndole que le deje salir. Jordi Alba también tendrá competencia por fin la próxima temporada en el lateral izquierdo y el objetivo es Marcos Alonso.

Para el centro del campo ya está Kessie, pendiente también de que el Barcelona solucione su situación para poder inscribir nuevos jugadores, y el sueño de Xavi es Bernardo Silva, pero esta operación está pendiente de lo que sucede con Frenkie de Jong, prácticamente el único activo de la plantilla por el que pueden ingresar una buena cantidad, porque Pedri es intocable, el futuro del club, como Gavi, con el que esperan cerrar la renovación, o Ansu.