El jugador sorpresa que falta en la lista de Xavi para el Barcelona - Rayo

El Barcelona finalmente pudo inscribir a los fichajes... a casi todos, porque falta Koundé, ahora lesionado, a la espera de que el club siga reduciendo la masa salarial. Podrán jugar en el estreno del equipo azulgrana en LaLiga contra el Rayo Vallecano. Xavi dio la lista de convocados, que es la siguiente: Ter Stegen, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Piqué, Eric García, Christensen, Araujo, Jordi Alba, Balde, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Gavi, Kessie, De Jong, Pjanic, Pedri, Raphinha, Dembélé, Ferran Torres, Ansu Fati, Memphis Lewandowski y Aubameyang.

No llama la atención que falten Umtiti y Braithwaite, con quienes ni el club ni el entrenador cuentan y les están buscando una salida, pero sí que lo haga Dest, que estaba en la lista de los sí, pero no, y su ausencia en esta convocatoria es un claro mensaje. Es un futbolista joven (21 años) que apuntaba a la titularidad, pero no ha convencido demasiado por su fútbol alocado, aunque sí muestra descaro y cualidades. Tampoco anda la plantilla sobrada en esa posición de lateral derecho: le queda Sergi Roberto, un centrocampista condenado desde hace años a jugar fuera de su sitio; y Araujo, que es central pero Xavi lo pone muchas veces en una banda, sobre todo para pelear contra jugadores rápidos.

El Rayo la temporada pasada

Lewandowski debutará en partido oficial con el Barcelona después de ilusionar en el Gamper. Enfrente está un rival que fue decisivo para los azulgrana la pasada temporada: el Rayo. En el encuentro jugado en Vallecas un gol de Falcao derrotó al Barça y acabó con el puesto de Koeman, despedido en el avión de vuelta a la Ciudad Condal. Después estuvo unos encuentros Sergi Barjuan hasta que llegó Xavi, la cara de la ilusión en un equipo deprimido tras la marcha de Messi. En el Camp Nou el Rayo también logró el triunfo (0-1) y con el ello el Real Madrid era el virtual campeón, aunque la Liga fue blanca prácticamente en todo momento.

En el estreno también se vera si, como ha sucedido durante toda la pretemporada, Piqué comienza en el banquillo. Christensen y Eric García han sido la pareja de inicio de Xavi durante los partidos de preparación. En ataque, aparte de la presencia de Lewandowski volverán a compartir titularidad Raphinha y Dembélé, que parecían destinados a pelear por ser el extremo derecho, pero han combinado bien juntos, con desborde y gol y cambiando continuamente de posición. El morbo con Frenkie de Jong será otro de los atractivos.