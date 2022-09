Tebas avisa al Barcelona por su gasto: “Podría tener riesgo de quiebra”

LaLiga presentó el Límite de Coste de Plantilla (LCPD) o límite salarial de cada equipo de Primera y Segunda División y sin ninguna duda el protagonista fue el Barcelona, el club que ha conseguido fichar todo lo que quería pese a empezar el verano con muchas deudas. Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha explicado la situación y más o menos ha dejado entrever que ha salvado este curso, pero que va a tener problemas los siguientes.

“En mi opinión el Barcelona no ha estado en riesgo de quiebra, tiene un patrimonio suficiente para salir adelante. Si no controla la masa salarial, nosotros se la hemos controlado, sí podría tener en un futuro riesgo de quiebra. Debe reducir su masa salarial, con los ingresos que tiene cada temporada está excedido en unos 200 millones de euros”, ha dicho el mandatario de la patronal de los clubes. Es decir, tiene que empezar a ponerse las pilas para el próximo curso o tendrá problemas: “El Barça tiene que disminuir la masa salarial. El año que viene no habrá palancas y tendrá que reducir el límite salarial que puede corresponderle, que será de 400 y pico millones de euros. O hacen más palancas, que no creo porque se quedan sin patrimonio, o reducen masa salarial. Ya veremos qué puede surgir de venta de jugadores. Es muy difícil o imposible que lo pueda mantener la temporada que viene”, auguró. Porque se la está jugando todo al presente: “Ha cedido ingresos de cara al año que viene y esos ingresos le disminuyen esa capacidad. Ha tenido unos ingresos que el año que viene no tendrá y tendrá que adaptarse a la situación”.

Sin embargo, lo que ha ocurrido este verano no es fácil de comprender porque otros clubes en situación menos agónica no han podido fichar tanto: “No ha habido manga ancha, se lo hemos explicado a los clubes, han preguntado y hemos explicado la situación especial del Barcelona. El Barça incluso para poder inscribir a Koundé el presidente y su tesorero han tenido que poner un aval personal. No ha habido nada extraordinario”. Y ha continuado: “El Barça ha tenido que vender 720 millones de euros de su patrimonio. Es una cantidad importante para poder ponerse en orden económicamente, sancionar sería que hubiese seguido haciendo locuras con jugadores. Lo que ha hecho ha sido vender eso para fichar por valor neto de 100 millones. El Barça ha tenido que vender patrimonio, el PSG abre el gas... Eso no es sostenible”, ha insistido Tebas.

El club francés está denunciado por LaLiga: ““El tema de la denuncia al PSG es a largo plazo, las medidas cautelares había posibilidades muy bajas de conseguirlo. Vamos a seguir continuando. Clubes estado, clubes mecenas, no solo hay que poner el punto en el PSG o en el City. Es un poco lo que está pasando en la Premier, aquello se está soportando con aportaciones millonarias de accionistas. Similar a lo que pasa con el PSG o el City, no idéntico, pero similar”, ha dicho Tebas para explicar la ventaja de estos clubes. “Se soporta con aportaciones personales de los accionistas, lo que implica que no es el modelo que se sigue en España, ni en Alemania ni en la UEFA. Hemos hecho un estudio profundo que requiere su explicación, hay que corregir lo que está ocurriendo porque esta inflacionando el mercado y se está yendo hacia un negocio no sostenible en la Premier”, ha insistido para defender la competición española.

Y luego ha intentado explicar la ventaja de la Premier sobre LaLiga: “En Reino Unido son 72 millones de habitantes, en Alemania 80, en Francia 60. Somos un país con una implantación de la tele de pago que no es como Inglaterra, la renta per capita es menor, no podemos comparar peras con uvas, no somos iguales”, ha dicho. “Abonarse a Amazon Prime cuesta 9 libras mensuales en Inglaterra, en España 5 euros mensuales. Allí hay 13 millones de abonados en Amazon Prime y en España, 2,5. Somos diferentes, no nos podemos comparar. A Simeone o al otro entrenador, les digo que si no hacemos más hijos, pues sera difícil que podamos llegar a ese nivel, o hacer un país más rico”, ha dicho.