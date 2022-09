La última amenaza a Piqué: “Sacaré a la luz las pruebas de tu traición”

Todo parece indicar que la batalla entre Shakira y Gerard Piqué no acabará pronto, pues después de su ruptura el pasado 4 de junio, la ex pareja ha comenzado una batalla legal no solo por la custodia de sus hijos sino también por sus bienes y la situación del futbolista se complica cada hora que pasa.

Si hace unos días salía a la luz un tesoro que permanece en poder del jugador blaugrana y que la cantante quiere recuperar a toda costa, ahora el futbolista se enfrenta a nuevas amenazas.

En medio de una dura lucha, para la cual Shakira contaría en los informes de los detectives con una carta clave para su victoria por tribunales, el periodista y paparazzi Jordi Martin reveló un detalle desconocido. Lo hizo en el programa de TV “El Gordo y la Flaca” (Univisión). “En la oficina de Piqué, en Kosmos, aún están expuestos los premios Grammy de Shakira, que él no se los ha devuelto”, subrayó. En consecuencia, a diario, quien los observa es la propia Clara Chía, que trabaja como organizadora de eventos en la firma. Son 15 los galardones que la cantante ganó en las distintas ediciones de los Grammy y no está dispuesta a perderlos.

Pero aún hay más y ahora, este mismo periodista lanza una nueva amenaza que supone un nuevo quebradero de cabeza para el capitán blaugrana. Martín ha asegurado que a lo largo de esta semana desenmascarará al futbolista. “Le explicaré al mundo entero cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste”, ha escrito el fotógrafo en su cuenta de Twitter.

Antes de amenazar con enviar los documentos gráficos de la infidelidad a la cantante, el paparazzi ya compartió un vídeo del futbolista en el que aparece conduciendo a toda velocidad en el centro de la ciudad con su hijo como copiloto.

Pruebas como estas son las que le haré llegar esta semana a @shakira @3gerardpique lleva a su hijo Milán de copiloto cuando está totalmente prohibido ya no reúne ni la edad ni la estatura. Se pasa semáforos en rojo poniendo en riesgo la salud de sus hijos. pic.twitter.com/X15QjrqtQ1 — Jordi Martin (@jmartin_ibz) August 29, 2022

“Pruebas como estas son las que le haré llegar esta semana a Shakira. Piqué lleva a su hijo Milán de copiloto cuando está totalmente prohibido ya que no reúne ni la edad ni la estatura. Se pasa semáforos en rojo poniendo en riesgo la salud de sus hijos”, escribía en la red social junto a un vídeo.

El dardo de Shakira

Mientras tanto, la cantante colombiana sigue a lo suyo aunque todo lo que hace o dice se interpreta como un envenenado dardo al futbolista. La artista colombiana prepara una canción con el artista puertorriqueño Ozuna y han elegido la localidad de Manresa (Barcelona) para que se convierta en el escenario de su videoclip.

🎥 🫀 | Shakira holds a heart while filming a new music video with Ozuna! pic.twitter.com/fynVv2oLkg — Team Shakira (@NBCTeamShakira) September 11, 2022

Tal y como se ha filtrado, en la grabación Shakira se arranca el corazón del pecho lo que ha sido interpretado como un símbolo del dolor que la exmujer de Gerard Piqué ha sentido con la infidelidad del jugador. Pero aún hay más. Tras el éxito de Te felicito la cantante quiere enviar otro dardo a su ex.

🚨 Confirmado "Monotonía" es el nombre oficial del sencillo de Shakira y Ozuna ❤️ pic.twitter.com/aQUf7v42eX — Shakira carla Shakira en español (@shakiracarla) September 11, 2022

El título de su nueva canción tendrá algo de revancha contra Piqué. Lo revelan los carteles que colgaron por las paredes de Manresa por ilustrar el videoclip de... Monotonía.

¿Una indirecta a como era su vida con el capitán blaugrana?...