Nuevo varapalo para Lewandowski: estos son los partidos que se perderá en Liga

El barcelonista Robert Lewandowski, uno de los grandes goleadores en los últimos tiempos, referente ineludible del fútbol europeo y mundial, no ha podido brillar en Qatar 2022 víctima de un planteamiento que apenas le ha concedido oportunidades para mostrar todo o buena parte de su potencial.

Polonia superó la fase de grupos por primera vez desde México 1986, pero lo hizo con notables apuros tras empatar a cero ante México, ganar por 2-0 a Arabia Saudí y caer por 0-2 frente a Argentina. Finalmente ayer se quedó fuera del mundial ante un imponente Mbappé que lideró el pase de Francia. Una frustración que no viene sola ya que hoy el delantero blaugrana ha recibido un nuevo golpe.

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó este lunes el recurso del Barcelona contra la sanción de tres partidos impuesta al polaco Robert Lewandowski, tras su expulsión en el encuentro ante Osasuna de la jornada 14.

El Barça solicitó a Apelación la revocación de la sanción al delantero dictada el 16 de noviembre por el Comité de Competición, que le castigó con un partido por su expulsión por doble amonestación (m.11 y m.31) y con otros dos por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, en aplicación del artículo 124 del código disciplinario de la RFEF.

El acta del árbitro del partido, Jesús Gil Manzano, reflejó que “una vez expulsado y cuando se dirigía hacia la salida del campo, el jugador realizó dos veces un gesto de desaprobación de la decisión arbitral, consistente en llevarse el dedo a la nariz, y apuntando después con el pulgar hacia el árbitro”.

Contra la resolución dictada hoy por el Comité de Apelación el Barcelona puede interponer recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en el plazo de quince días hábiles.

El Comité de Competición le aplicó el artículo 124 de menosprecio y que dice lo siguiente: “Dirigirse a los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes.”

La sanción es un golpe duro para el equipo azulgrana que no podrá contar con su mejor goleador en tres partidos muy importantes. De entrada, en el último partido de este año, no estará en el derbi frente al Espanyol. Y ya en enero, no podrá jugar frente al Atlético de Madrid ni el Getafe.