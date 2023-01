El desafortunado adjetivo de Rufián sobre el Barcelona-Espanyol que provoca una catarata de comentarios políticos

El Espanyol empató contra el Barcelona en un partido que empezó ya con lío por la alineación de Lewandowski, tras conseguir el Barcelona una polémica cautelar a su sanción de tres partidos. Eso ya enturbió un encuentro que, cuando llegaba a su final, se le escapó definitivamente a Mateu Lahoz. El colegiado batió su récord de tarjetas en la Primera división española: expulsó por doble amonestación a Jordi Alba y al brasileño Vini de Souza. También enseñó la roja al uruguayo Leandro Cabrera por una acción con el polaco Robert Lewandowski, pero tras acudir al vídeo le retiró la tarjeta.

Así mismo, a lo largo del partido, según el acta, enseñó la cartulina amarilla a los locales Ansu Fati, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Arnau Tenas y al técnico Xavi Hernández, y a los visitantes Brian Oliván, Cabrera, Calero, Edu Expósito y Puado. “Creo que Mateu Lahoz es un árbitro que domina y controla los partidos y hoy se le ha ido el control. Se lo he dicho. Ha empezado a repartir tarjetas sin ningún sentido. Para mí, se le ha descontrolado totalmente el partido”, analizó Xavi. Ante las preguntas insistentes de los periodistas sobre el tema, el técnico del Barcelona explicó que él no puede “controlar al árbitro” y que “muchas veces” ha opinado que “el árbitro tendría que salir a hablar”. Además, desveló lo que le respondió Mateu Lahoz cuando le dijo que se la había descontrolado el partido. “Me ha dicho: ¿Tú crees?”. El jugador azulgrana expulsado fue Jordi Alba por doble tarjeta amarilla a consecuencia de sus protestas. Pero Xavi explicó que “Jordi ha dicho que no le ha dicho absolutamente nada a Mateu Lahoz”, continuó Xavi Hernández después del encuentro.

El arbitraje y el resultado dieron para muchos comentarios, como el del Gabriel Rufián, portavoz de ERC y aficionado españolista: “Con un jugador clave indultado por un juzgado (decisión escandalosa) y con un estadio sin camisetas ni bufandas de tu equipo por la prohibición del club local (decisión aún más escandalosa). Empate muy meritorio”, decía el político indepedentista.

Con un jugador clave indultado por un juzgado (decisión escandalosa) y con un estadio sin camisetas ni bufandas de tu equipo por la prohibición del club local (decisión aún más escandalosa).



Empate muy meritorio. pic.twitter.com/KwcfaGakE8 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 31, 2022

Es la palabra indultado la que más comentarios ha provocado. Incluso Rufián ha retuiteado un comentario acerca de su comentario, valga la redundancia: “El primer tweet que leo este año es de Rufián, escandalizado de que un juzgado indulte a alguien. ¡Empieza fuerte 2023!”, le dice un seguidor. No es el único que va a por ese camino: “Indultar delincuentes y no permitir banderas ni idiomas a otros son vuestras tradiciones, respétalas”, le dice otro. “Otra cosa es que lo hubiera indultado Sánchez”, contesta uno más con ingenio. “Tenéis políticos indultados por un juzgado (decisión escandalosa) y una comunidad donde ir con la camiseta o bufandas de tu país se considera provocación, pero a ti te escandaliza el fútbol”, le insisten. “No me digas que ahora estás en contra de los indultos! Te va a reñir Junqueras”, siguen las bromas.