Las cuatro palabras de Fernando Alonso para emocionarse en el comienzo del año con Aston Martin en la F1

Fernando Alonso empieza un nuevo año con cambios y esperanzas renovadas en la F1. En este 2023 será rival de Alpine y del resto de pilotos, pero seguro que quiere demostrar todo lo que vale a la escudería francesa, que no confió en él como sí que lo ha hecho Aston Martin. Su nuevo equipo quiere crecer de la mano del piloto más experimentado del circuito. Fernando Alonso es un seguro al volante y en el equipo sabe que les va a exprimir al máximo para sacar el mayor rendimiento y conseguir un coche mucho más competitivo que con el que van a comenzar.

Aunque desde el siguiente día en que acabó la temporada pasada Fernando Alonso se puso a trabajar con Aston Martin, ha sido el comienzo del año el que ha dado oficialidad a acuerdo entre ambos, al nuevo proyecto que pretender hacerse un sitio en la F1 lo más rápido posible. No va a ser fácil, pero por ahora, tanto Aston Martin como Fernando Alonso son conscientes de dónde parten y confían en que poniendo todos de su parte y trabajando en equipo, pueden avanzar a pasos agigantados para ir remontando posiciones según vayan avanzando las carreras de este curso.

Para certificar el proyecto, han publicado un vídeo en el que confirman el fichaje y se da la bienvenida al equipo al piloto español. En él, se ve a Fernando Alonso sentado y abriendo un paquete. Es una gorra de Aston Martin. Un muy sonriente Fernando Alonso se la pone y dice cuatro palabras, en inglés: “I am Fernando Alonso” (Soy Fernando Alonso), que se repiten después como un eco. Un vídeo concreto, pero emocionante, que promete muchas cosas y muchas emociones para la próxima temporada de la F1. Parece que Fernando Alonso ha encontrado el equipo que buscaba.

Welcome, @alo_oficial. 🤝



2023 starts here. pic.twitter.com/1ajM3tGE5J — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) January 1, 2023

El piloto español ve muy lejana la retirada. “Seguiré pilotando siempre y cuando tenga la sensación de que todavía puedo dar el 100%. Así que probablemente estará en la F1 otros dos o tres años. Tengo que hacer muchas cosas de manera diferente a mi edad. El entrenamiento, los viajes, los eventos... La Fórmula 1 es cada vez más exigente. Tienes que organizarte bien para no quemarte”, ha asegurado en una entrevista en ‘Auto Motor Und Sport.

Sobre el futuro, tiene claro lo que no quiere ser: “No quiero cerrarme ninguna puerta, pero en este momento ser jefe de un equipo no está arriba en mi lista de deseos. Nuestro trabajo implica viajar constantemente y puedo sobrellevarlo porque es un trabajo que me encanta hacer. Si tuviera que viajar tanto para hacer algo que no me gusta, me quedaría sin pilas rápidamente”, comenta.