La Federación no renueva a Montse Tomé y nombrará a Sonia Bermúdez como seleccionadora

La RealFedereación Española de Fútbol (RFEF), tras la reunión de su junta directiva, decidió que Montse Tomé no va a seguir como seleccionadora. Cumple contrato el 31 de agosto y ese será el final de su camino en el equipo nacional. La Federación nombrará a Sonia Bermúdez, exinternacional y que ya es entrenadora en las inferiores, como su sustituta, por tanto dará el salto a la absoluta.

Montse Tomé llegó al cargo para sustituir a Jorge Vilda en septiembre de 2023, justo después de que España ganara el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y en plena crisis por el "caso Rubiales" y su beso a Jenni Hermoso. Tomé llevó a España a la conquista de una Liga de Naciones y recientemente, a la final de la Eurocopa por primera vez en su historia: perdieron en los penaltis contra Inglaterra en un encuentro en el que fueron mejores. En los Juegos Olímpicos de París, la selección se quedó cerca de la medalla, pero se tuvo que conformar con el cuarto puesto. Además, España recuperó el pasado jueves el número uno del ranking mundial.

Son buenos números, pero no han sido suficientes para la renovación de Tomé, a quien le ha pesado parte de su pasado. Era la segunda de Jorge Vilda, el técnico con el que saltó la crisis de "las 15", la renuncia de algunas de las mejores futbolistas españolas como queja por el seleccionador. Con Montse volvieron algunas de ellas y se normalizó la situación, pero no del todo. Cada vez que España se montaba revuelo por la baja de Jenni Hermoso, con la que Tomé dejó de contar por decisión técnica. También le han perseguido sus aplausos el día que Rubiales anunció que no dimitiría.

Sonia Bermúdez es la propuesta para ocupar su lugar. Como futbolista, jugó en Sporting de Huelva, Sabadell, Rayo Vallecano, Barcelona, WNY Flash (en Estados Unidos), Atlético y Levante. Se retiró en 2020 y pasó a formar parte de las categorías inferiores de España. Con la sub 19 ganó las Eurocopas de 2023 y 2024, y ahora estaba al frente de la sub 23. Es una entrenadora del agrado de las jugadoras.