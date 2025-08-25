Gayá entra en el Top5 histórico del Valencia en Liga

El capitán José Luis Gayà sumó 313 partidos en LaLiga con el Valencia en el partido contra Osasuna, una cifra con la que iguala a Miguel Ángel Angulo como quinto jugador con más partidos en el equipo valencianista.

El lateral de Pedreguer (Alicante) solo estuvo 22 minutos en el terreno de juego de El Sadar, puesto que fue expulsado con roja directa al cometer una falta sobre Víctor Muñoz, tras fallar un pase hacia Julen Agirrezabala.

Gayà debutó el 30 de octubre de 2012 con el primer equipo en el partido de Copa del Rey frente a la UE Llagostera, pero no fue hasta el 27 de abril de 2014 cuando debutó en Liga ante el Atlético de Madrid en Mestalla.

A partir de ese momento, su importancia en el Valencia CF fue aumentando, llegando, incluso, a convertirse en el segundo jugador más joven (28 años y 289 días) en la historia del club en disputar 350 partidos oficiales. El primero es Fernando Gómez Colomer, que con 27 años y 239 días logró esa cifra.

Gayà tiene por delante en partidos de LaLiga disputados a Fernando Gómez Colomer (420), Ricardo Arias (377), David Albelda (351) y Manolo Mestre (323).