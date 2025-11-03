Giuliano no necesita apellidos

Diego Pablo Simeone evita el contacto con Giuliano cuando lo sustituye. Pasó el sábado contra el Sevilla y pasa siempre. En lugar de ir a animarlo, a felicitarlo o a darle explicaciones lo deja pasar como si nada. «Desde que supimos que iba a trabajar acá en el Atlético siempre tomamos el mismo papel del entrenador y del jugador, y no tiene por qué saludarme cuando hago las cosas bien ni cuando las hago mal. Estamos enfocados para hacer las cosas aquí en el Atlético de Madrid. Él es el entrenador y yo soy Giuliano», explica el futbolista del Atlético de Madrid.

Giuliano. Así, sin apellidos. Sin el Simeone: «Siempre supe quién quise ser y el que quise ser es Giuliano. Nada más. Vine para ofrecer al Atlético lo mejor que tengo, seguir luchando y mejorar cada día y crecer como persona», asegura el extremo rojiblanco. Y, de momento, lo está consiguiendo. Sus tres goles hacen de él el segundo máximo goleador del Atlético en la temporada, empatado con Griezmann, y sólo por detrás de los ocho de Julián Álvarez. Y es el que más asistencias da del equipo. Cuatro ha repartido, las mismas que Julián.

El jugador del Atlético completó una semana perfecta contra los dos equipos sevillanos. Marcó el primer gol contra el Betis en La Cartuja y dio el pase del segundo a Almada contra el Sevilla. Fue en esa jugada en la que demostró todo lo que tiene y todo lo que transmite a su equipo. Contagia energía y pasión al resto, como hacía su padre desde el césped y ahora desde el banquillo. Y eso lo traslada también a la selección, donde se ha convertido en un habitual para Scaloni.

Superados todos los prejuicios por ser el hijo del entrenador, a Giuliano ya nadie le discute su lugar en el equipo. Ha sido titular en todos los partidos excepto en dos, contra el Rayo y contra Osasuna en Liga. Y seguirá sumando, porque físicamente es uno de los mejores de la plantilla. Por eso, cuando a Koke le preguntaron después del partido contra el Sevilla qué come Giuliano, su respuesta fue: «Lo mismo que Llorente». Entre los dos generan un torbellino por el costado derecho muy difícil de contener para los rivales.

Igual que Llorente, Giuliano hizo una transición desde el centro hasta la banda para hacerse importante. Marcos era un mediocentro prometedor y ahora es un lateral de ida, vuelta y volver a ir. Él se salió del área para encontrar su camino como extremo derecho. Y los dos empezaron a demostrar y a demostrarse que estaban preparados para la élite después de una cesión en el Alavés. Aunque Llorente tuvo más suerte. Llegó a la final de Copa que perdió contra el Barcelona, y Giuliano se perdió una parte de la temporada por una lesión.

«Estoy muy contento de estar acá en el Atlético. Quiero agradecer a mis compañeros, al equipo, a todo el cuerpo técnico y a la afición por todo lo que me apoyan en el día a día y por estar como quiero estar. Estoy muy contento, muy feliz de estar en el Atlético de Madrid. Solo pienso en el hoy y en seguir mejorando», asegura. Partido a partido, como ha escuchado en casa desde que era pequeño. Pero muy agradecido. «Quiero agradecer a todo el equipo y a la gente que me apoyó en el día a día desde que llegué al Atlético de Madrid, que me dieron la oportunidad de formar parte del primer equipo», reconoce.

Giuliano convive con la familia en todos lados, pero procura separar al padre del entrenador al hablar del Cholo. «Como entrenador es el juego que me gusta a mí, el dejar todo, el querer siempre dar el cien por cien hasta el final, querer siempre mejorar en cada detalle, nunca apagarse y siempre estar ahí peleando por cosas que quieres. Después, como padre te ayuda, te aconseja y siente el mismo amor que tiene cualquier padre hacia un hijo», dice.

Diego Pablo, el padre, hace tiempo que no tiene que dar explicaciones por Giuliano. «No sé si es el que esperaba yo sino el que él busca, que es más importante. Está creciendo, tiene humildad para seguir mejorando y debe estar en esa línea que está teniendo», asegura Simeone. Con apellido. El otro es simplemente Giuliano.