Guardiola, sobre el penalti de Julián Álvarez: "Algo que no imaginas"

Si el penalti de Julián Álvarez desencadenó un torrente de reacciones durante días, el último ha sido Josep Guardiola. El entrenador del City habló de la anulación del tiro en el marco de una amplia reflexión que hizo sobre la Champions League, lo diferente que es esta competición a todas las demás y la ausencia del Manchester City en esta fase final.

"Esta competición nos enseña que lo que pasó con Julián Álvarez y el Atle´tico son los márgenes. Es algo que no imaginas, no lo puedes imaginar, pero estás fuera de la competición por esta razón. El Atlético fue brillante, brillante en su forma de juego, en su estilo contra el Real Madrid. El Madrid es siempre un equipo increíble en esta competición, pero mira cómo sufrió", explicó Guardiola en la rueda de prensa previa a su encuentro frente al Brighton.

Además del Atleti, también se refirió a la situación de otros equipos: "Se puede juzgar si la temporada es buena o mala, pero mira el Liverpool. Hicieron todos los puntos, el club estaba feliz porque ganaron mucho dinero en la fase de grupo, pero el sorteo los emparejó con el PSG... y el mejor jugador en París fue Alisson y el Anfield fue Donnarumma. ¿Cómo juzgas los detalles y los penaltis? Todo el mundo está decepcionado con el Liverpool. Sufrieron en París y ganaron, hicieron un fantástico partido en Anfield y, al final, por pequeños detalles...", continuó.

También se refirió a otro ex equipo, el Barça, para el que tuvo elogios: "Está jugando muy bien toda la temporada, jugaron brillante contra el Benfica durante 65-70 minutos", dijo, en referencia a la oportunidad de "disfrutar de fantásticos partidos" que ofrece la Champions cuando el equipo está fuera.

Finalmente, Guardiola afirmó que no tiene "ningún dolor" por haberse quedado fuera: "Yo he sufrido esta competición en el pasado en muchas, muchas ocasiones. No tengo que explicar cómo de especial es esta competición, pero, ¿esta temporada? Merecemos estar en el sofá, viéndolo desde casa. Debemos hacerlo mejor y clasificar para la próxima temporada", finalizó.