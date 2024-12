Habrá que pagar 270 euros para hacerse con las nuevas botas Adidas, edición limitada Lamine Yamal

Lamine Yamal ha tenido un 2024 de ensueño. En el FC Barcelona se ha convertido en uno de los máximos referentes y en la selección española es uno de los inamovibles de Luis de la Fuente. Con tan solo 17 años, es la gran promesa del fútbol mundial y la joya de la corona del conjunto culé.

No solo supo sumar al seleccionado nacional en la consagración de la Eurocopa 2024, también es uno de los más influyentes en el Barça y eso le ha valido varios reconocimientos como el Trofeo Kopa (France Football), Premio Golden Boy (Tuttospor) y, recientemente, fue incluido en el XI ideal de la FIFA 2024, en los premios The Best.

Ahora, un nuevo reconocimiento toca a su puerta. Adidas ha lanzado al mercado las nuevas botas F50 LY304 exclusivas en su honor. Esta edición limitada celebra un año inolvidable para Lamine, que incluyó su graduación del instituto y su consagración como una estrella deportiva.

El calzado cuenta con varios detalles que hacen referencia a los orígenes del jugador, destacando su barrio natal, Rocafonda. Por esa razón, el característico logo F50 fue sustituido por las cifras "304" en dorado, justo los últimos dígitos del código postal de su lugar de origen. Además, las botas tienen en la suela las iniciales de su nombre, "LY".

"Este año ha sido como un sueño para mí, y trabajar con Adidas en el diseño de mis primeras botas exclusivas ha sido increíble. Cuando me invitaron a participar, estaba muy emocionado de ver todo el proceso, poder añadir mi toque personal. El rosa es uno de mis colores favoritos y, como jugador al que le encanta aportar estilo en el campo, era importante que las botas destacaran. Y, por supuesto, nos aseguramos de representar el 304 de la mejor forma posible. Estoy deseando usarlas en el campo", comentó Lamine Yamal sobre su colaboración con la marca de calzado alemana.

Sam Handy, gerente general de fútbol en Adidas, recalcó lo significativo que ha sido este proyecto: "Cuando hablamos de jugadores con sus propias botas exclusivas de Adidas, estamos refiriéndonos a un selecto grupo de nombres que han alcanzado un nivel excepcional de habilidad y popularidad. Que Lamine lo haya logrado antes de cumplir 18 años es un enorme testimonio de su talento y de cómo ha conquistado a los aficionados de todo el mundo este año. Fue esencial que estuviera involucrado en el proceso de diseño desde el principio, y el equipo disfrutó mucho trabajando con él para crear unas botas que no solo lucen increíbles, sino que reflejan su personalidad única".

Una edición limitada

Las F50 LY304 están diseñadas para ofrecer una máxima velocidad en el juego y solo existen en versión sin cordones. Su parte superior ultrafina, fabricada con fibertouch, se complementa con un cuello primeknit de Adidas que asegura un ajuste perfecto.

Además, su textura sprintweb 3D ayuda a mantener el balón cerca mientras el jugador se desplaza a gran velocidad por el campo. Pensadas para campos de césped natural, su suela sprintframe 360 está optimizada para una aceleración explosiva. Solo 304 pares estarán disponibles en todo el mundo.