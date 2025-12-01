El increíble dato de Rodrygo Goes con el Real Madrid: iguala la peor racha de partidos sin marcar

Rodrygo Goes no está pasando por un buen momento. El brasileño ha adoptado el rol de jugador suplente desde la llegada de Xabi Alonso, algo que le está dejando con muy pocos minutos en la presente temporada.

La llegada de nuevos jugadores en la parte ofensiva y la no sintonía con el técnico español está provocando que la importancia del brasileño en el equipo vaya a menos. Sin embargo, su suplencia no solo se justifica con esto. Y es que su rendimiento ha bajado notablemente respecto al año pasado.

Tanto es así que Rodrygo acaba de igualar uno de esos récords que son negativos para un delantero. Tras el empate ayer en Montilivi, el extremo del Real Madrid ha alcanzado un dato que demuestra su mal estado de forma.

El récord negativo de Rodrygo Goes

Rodrygo Goes disputó ayer los últimos 20 minutos del encuentro ante el Girona. Un partido que acabó 1-1 y que dejaba al F.C. Barcelona como nuevo líder de LaLiga EA Sports. Sin embargo, esas no fueron las únicas malas noticias del partido.

Con el pitido final, Rodrygo Goes igualaba la peor racha de partidos sin marcar de un delantero del Real Madrid. En total, el brasileño alcanzaba los 30 partidos sin ver puerta, algo que pocas veces sucede en el club blanco.

El último gol con el Real Madrid

Tras acabar el encuentro, el popular analista de datos conocido en X como "Misterchip", publicó un mensaje donde explicaba el dato a fondo. Y es que el brasileño no logra un gol con el Real Madrid desde el pasado 4 de marzo, en el partido contra el Atlético de Madrid en Champions.

No obstante, hay que remontarse al 19 de enero de 2025 para ver un gol de Rodrygo en LaLiga EA Sports. Fue ante la UD Las Palmas y significó el cuarto gol (4-1 ganó el Madrid en aquella ocasión).

Un récord que iguala con otro futbolista blanco

Aunque supone una cifra muy negativa para un delantero del Real Madrid, lo cierto es que aún no se ha colocado como el peor. La cifra de Rodrygo (30 partidos y 1.339 minutos) iguala la peor racha de partidos consecutivos sin marcar de Mariano Díaz, que estuvo 30 partidos seguidos sin marcar, y un total de 986 minutos.

Con el partido de ayer contra el Girona, el extremo derecho superó a Rafa Marañón, que en este caso estuvo 29 partidos seguidos sin marcar, con una racha que duró 1.416 minutos.

Por tanto, de no ver puerta en el siguiente encuentro, el brasileño se colocaría como el delantero con peor racha de partidos sin marcar de la historia del Real Madrid. Los blancos visitan al Athletic Club de Bilbao este próximo miércoles, por lo que la sequía goleadora podría pasar a la historia.