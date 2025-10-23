El increíble regalo de Modric a sus compañeros del Milan para evitar las novatadas: “En vez de cantar…”

"No llores porque terminó, sonríe porque sucedió". Esa fue la frase de despedida de un Luka Modric que dejó huérfano el centro del campo del Real Madrid y el corazón de los aficionados después de enamorarles durante 13 años sobre el Santiago Bernabéu como predijo José Mourinho cuando llegó envuelto en críticas por el precio pagado al Tottenham. El croata ganó 28 títulos y un Balón de Oro como jugador madridista.

Real Madrid - Real Sociedad. Despedida de Luka Modric y Carlo Ancelotti. Alberto R. Roldán La Razón

Su etapa acabó y en vez de buscar un retiro dorado en algún país exótico, optó por ir a liderar a otro histórico del viejo continente, en este caso en horas bajas, como el AC Milan. Modric llegó con las ideas claras: "No podemos conformarnos con una temporada mediocre ni con clasificarnos para la Champions League, el Milan tiene que luchar por títulos". No eran palabras vacías porque el conjunto 'rossonero' marcha líder de la Serie A tras siete jornadas.

Los halagos en Italia hacia el croata son constantes desde leyendas de su club como Gattuso: "Modric es un gigante, se aprende con solo verlo" y de rivales como Tudor, entrenador de la Juventus: "Nunca nacerá otro jugador como él". Sin embargo, como acostumbró en Chamartín, no solo se está ganando al país transalpino y a sus compañeros en el césped, también por sus acciones fuera de él. El delantero mexicano del Milan Santiago Giménez reveló en un directo en TikTok el detalle que tuvo Modric con todos sus compañeros.

El regalo de Modric a sus compañeros

El mexicano explicó el detalle del croata a su llegada al Milan: "Llegamos a nuestro vestidor y cada uno, cada jugador en su lugar tenía el nuevo iPhone". Estaban desubicados, pero no habían aparecido por arte de magia: "Nos los regaló Modric a todos". Incide una segunda vez: "A todos". Un detalle que el delantero contaba a sus seguidores en redes sociales con una sonrisa: "Lo hizo sin decir nada, solo aparecieron los teléfonos ahí. Todos pensamos que era una broma, pero no, era real"

Serie A - AC Milan vs Bologna FC 1909 MATTEO BAZZI Agencia EFE

Explica el motivo del regalo del croata: "Nos compró los teléfonos porque normalmente uno cuando llega a un nuevo equipo tiene que cantar enfrente de todos". Lo explica para aquellos que no conocen el funcionamiento de los vestuarios: "Como una novatada". Es habitual ver vídeos de jugadores cantando o bailando en alto al llegar a su nuevo club. Sin embargo, eso no fue así con el croata: "Luka Modric llegó y nadie le dijo nada, entonces él, en vez de cantar, decidió comprarles un teléfono a todos".

No es el primer regalo de Modric: 50 relojes tras su Balón de Oro

El croata hizo historia al ganar el Balón de Oro de 2018 tras ganar la Champions League con el Real Madrid y llevar heroicamente a Croacia a la final del Mundial 2018. Rompió la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Leo Messi y entró para siempre en la historia del fútbol. Según explicó en la televisión danesa Simon Bastiansen, que trabajó con Modric, el ex jugador del Real Madrid regaló un total de 50 relojes Rolex a sus compañeros en el conjunto blanco y en Croacia.

Luka Modric con el balón de oro / Foto: Efe larazon

"Sin ellos nunca me hubiera convertido en el mejor futbolista del mundo", es la razón que dio el centrocampista para hacer esos costosos regalos. No se quedó ahí según confesó Simon Bastiansen: "Pero no fue sólo para los jugadores. Era para el conductor del autobús, era para el médico, era para el fisioterapeuta, era para el asistente del entrenador. Era para todos ellos". De iPhone a Rolex para dejar claro algo que todo el mundo del fútbol ya sabe: Modric es un ejemplo.