La irónica respuesta de Iker Casillas al debate de "Forocoches": “Engañé más que Houdini...”

La web “Forocoches” abrió un debate: “¿Estuvo Iker Casillas tremendamente sobrevalorado a lo largo de su carrera?”. Y el emblemático jugador del Real Madrid y de la selección español, recurrió a la ironía para contestar.

“Engañé más que Houdini! Algún mérito tiene que tener eso…”, escribió el portero en sus redes sociales.

Iker Casillas pasó la mayor parte de su carrera en el Real Madrid, donde comenzó en las categorías inferiores. Debutó en el primer equipo en 1999 y estuvo hasta 2015, siendo capitán desde 2010. Es el segundo jugador con más partidos de la historia del club blanco, 725, sólo superado por los 741 de Raúl. Con el Madrid ganó cinco Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas, a nivel nacional; y tres Champions, dos Supercopas de Europa, dos Intercontinentales y un Mundial de Clubes, a nivel internacional.

En 2015 se marchó al Oporto. En 2019 sufrió un infarto agudo de miocardio y se retiraría un año después.

Como portero de la selección español, fue el guardameta del equipo que ganó Eurocopa, Mundial y Eurocopa, entre 2008 y 2012, considerado uno de los mejores de la historia. Es más, durante un lustro, la FIFA consideró a Casillas el mejor portero del mundo.