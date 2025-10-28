Iker Casillas declara en comisaría por el robo en su casa y llama "mongolo" al hombre acusado

Ya circulan las primeras imágenes de Iker Casillas tras el robo digno de una película que ha sufrido en su casa. Cinco relojes de alta gama desaparecieron de su domicilio, presuntamente sustraídos por la persona que llevaba años trabajando para él como empleada del hogar -y en quien confiaba plenamente- junto a su marido, vigilante de seguridad de la exclusiva urbanización donde reside a las afueras de Madrid.

El exportero del Real Madrid se encontraba en Houston cuando se conoció la detención de la pareja, acusada de haberle quitado piezas valoradas en más de 200.000 euros. Nada más regresar a España, Casillas acudió directamente a la Comisaría General de Policía de Hortaleza para declarar sobre el caso.

Tras más de una hora en dependencias policiales, abandonó el lugar acompañado por dos personas de confianza, una de las cuales podría ser su abogado. Serio y esquivo con los medios, evitó responder a las preguntas de la prensa o explicar los motivos de su visita.

El pasado viernes saltó la noticia de la detención de la empleada -que también trabaja para Sara Carbonero- y su marido. Ambos fueron puestos en libertad con cargos tras descubrirse que habían sustituido los relojes originales por imitaciones baratas, entre ellos un Rolex valorado en 50.000 euros.

Iker Casillas acude a declarar a la Comisaría de Policía tras el robo de 200.000 euros en relojes en su casa Europa Press

Durante un tiempo, la treta funcionó. El vigilante llegó incluso a vender una de las piezas por 26.000 euros después de desmontarla siguiendo un tutorial de YouTube. Sin embargo, Casillas detectó la estafa y alertó a la Policía, que resolvió el caso en cuestión de días.

“La Policía ha hecho un trabajo excepcional durante semanas. Lo que tenga que contar se lo diré a ellos, que son quienes están actuando”, declaró el exfutbolista en Espejo Público, dejando claro que no iba a entrar en detalles sobre lo publicado.

Más tarde, en tono mucho más directo, se despachó en el programa “El tiempo justo”, donde calificó al vigilante como un “mongolo” por haber confesado. “País de pandereta. ¿Cómo iba a pensar que no me daría cuenta de que esos relojes no eran los míos? Yo, demanda y fuera. Abogados, yo no pierdo el tiempo”, sentenció Casillas.