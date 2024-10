Jenni Hermoso amenaza con desvelar detalles inéditos del "caso Rubiales" y las reacciones no cesan

El 20 de agosto de 2023, España se convirtió en campeona del mundo. El sueño se hizo realidad después de derrotar nada más y nada menos que a Inglaterra en la final. Sin embargo, más allá de un logro histórico lo que copó todos los comentarios en radios, webs y redes sociales fue la actitud del presidente de la Federación, Luis Rubiales. El beso en la boca que dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo a la selección española se viralizó en las redes sociales de inmediato, dio la vuelta al mundo y todos los medios extranjeros se hacen eco de ello. Un "pico" que provocó un auténtico tsunami que dinamitó la RFEF y provocó una purga sin precedentes con la salida del presidente y del entrenador Jorge Vilda a la cabeza.

Un incidente que convirtió a Jenni Hermoso en un símbolo más allá del césped. Considerada todo un adalid del feminismo fue elegida como una de las 25 mujeres más influyentes del mundo, según el Financial Times y la futbolista del año para The Guardian. Además, presentó las campanadas de fin de año en TVE, junto a Ramón García y Ana Mena y viajó a Islandia para ser protagonista de "Planeta Calleja", el programa de aventuras presentado por Jesús Calleja. Unas apariciones en televisión que le ya le han valido feroces críticas en redes sociales por parte de aquellos que acusan a Hermoso del hacer negocio con el famoso "pico".

Un tirón mediático del que Netflix no ha dudado en sacar tajada. Netflix España ha presentado su próximo largometraje documental, “#SeAcabó: Diario de las campeonas”, que se estrenará en la plataforma a nivel mundial el 1 de noviembre.

En la película, figuras destacadas la de selección española se reúnen por primera vez para revisar los turbulentos años previos al Mundial de 2023, el increíble éxito que tuvieron en un torneo en el que constantemente fueron el mejor equipo y las desafortunadas consecuencias que sufrieron tras el inadecuado beso de Luis Rubiales.

Las jugadoras que aparecen en el documental incluyen a Jenni Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes, la ganadora del Balón de Oro 2023 Aitana Bonmatí, Olga Carmona, Teresa Abelleira, Ivana Andrés, Laia Codina, Sandra Paños y Lola Gallardo. Las campeonas ofrecerán sus puntos de vista sobre cómo el beso y el escándalo posterior y aseguran que desvelarán detalles hasta ahora no conocidos del escándalo que cambió el futbol español.

El estreno de este documental ha provocado en Tsunami de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios siguen acusando a las futbolistas de sacar dinero y popularidad del incidente con el expresidente de la RFEF. Y no es de extrañar, ya que la jugadora española del Tigres mexicano es desde hace un año la imagen del empoderamiento femenino pero también el blanco de feroces ataques.

En las última horas la redes no ha dudado en volver a viralizar el famoso vídeo en el que Jenni se mofa del beso. En el vídeo se puede ver a la jugadora con el resto de sus compañeras en el autobús oficial después de haberse hecho con el triunfo. En un momento, Jenni muestra un meme en el que se compara su beso con Rubiales con el histórico de Iker Casillas y Sara Carbonero. Con actitud bromista, todas ríen y hasta ella misma llega a decir: "Ay, como Iker y Sara". Seguidamente, explica como ha ocurrido el momento diciendo: "¿No lo habéis visto? Él me ha cogido así". Entre más risas, las jugadoras acaban coreando; "¡Beso! ¡Beso! ¡Beso!", antes de que aparezca Rubiales diciendo: "Quitad, que me da vergüenza".

¿Se escucha la historia de las dos partes o solo de la parte de ellas.?, "Hablan de las 15 pero ni Jenni ni Putellas formaron parte. Honor Mapi León, Patricia Guijarro y Claudia Pina", "Si ya dio pereza toda esta historia, en la que se habló más de quejas y escándalos que del título, como para ver ahora el documental", "Para que iban a hacer un reportaje de su gesta deportiva, mejor del piquito" o "Casualmente las tres principales protagonistas del documental no firmaron el manifiesto de las "15". Siempre con las"15" y sus valores y principios. Ellas sí son referentes y son las verdaderas campeonas", son algunos de los mensajes que se pueden leer en redes.

Aún falta casi un mes para su estreno pero la polémica está servida.