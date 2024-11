¿"Operación limpieza" en la selección femenina?: Vero Boquete enciende la mecha contra Montse Tomé

Los tambores de guerra suenan de nuevo con fuerza en la selección española femenina y Montse Tomé -que nunca acabó de convencer a los pesos pesados del vestuario- vuelve a estar en la picota. Montse Tomé hizo pública ayer la lista de las 24 futbolistas que disputarán los próximos partidos de carácter amistoso ante República de Corea y Francia que cuenta con más de una sorpresa y la confirmación definitiva de la última de las rebeldes. La vuelta de Aitana Bonmatí y Claudia Pina, ambas del Barcelona, la ausencia de pesos pesados como Jenni Hermoso, Misa Rodríguez e Irene Paredes son las claves de la nueva lista de convocadas anunciada hoy por la seleccionadora.

Una ausencias que provocaron un auténtico terremoto y que ya han hecho circular la hipótesis de una "operación limpia" en un vestuario con demasiados lastres del pasado.

Eso es pasado

Tras la convocatoria, Montse Tomé compareció en rueda de prensa para tratar de explicar las ausencias en la lista y la confección del equipo: "Al igual que dije en la anterior concentración, venimos un poco arrastrando unos dos años que para mí eso es pasado y que lo que tratamos de buscar es hacer el equipo que necesita la Selección para rendir". Por ello, explica que ella y su 'staff' valoran el "contexto internacional, que es diferente al club: lo es en el campo, en la gestión, en el día a día con nosotros... Hemos probado a muchas futbolistas durante el año pasado y este y tenemos una información que manejamos nosotros de lo que queremos ver del equipo y de las jugadoras. No hay puertas cerradas".

La seleccionadora también se refirió a la situación completamente opuesta de Claudia Pina a la convocatoria -una de Las 15- y Mapi León, que parece ser la única rebelde que se mantiene firme

"Claudia Pina es una futbolista que habló con nosotros antes de los Juegos Olímpicos y que está disponible para la selección en lo que necesitemos. Creo que está en un momento bueno en el equipo, trabajando bien y con regularidad. Todo lo que pasó anteriormente es pasado. Todas las que quieran venir, vendrán y ponemos el contador a cero. Para mi todo lo anterior es pasado". Unas palabras que siguen sin convencer a Mapi. "No quiere venir a la selección y respetamos su decisión", sentenció la seleccionadora.

Sin embargo, la ausencia que desató el incendio es la de la capitana Irene Paredes y Vero Boquete se encargó de prender la mecha. La ausencia de la capitana hizo recordar a Vero Boquete cuando Jorge Vilda decidió apartarla cuando ejercía este mismo rol en el combinado español. «Dejavú», escribió la futbolista de la Fiorentina en X, red social conocida anteriormente como Twitter, cuando se enteró de que Montse Tomé no había llamado a Irene Paredes.

Fue solo el avance de lo que más tarde se encargo de explicar en declaraciones a Marca. «Estoy reviviendo la misma situación y el mismo modus operandi que tuvieron conmigo después del Mundial de 2015», explicó la futbolista que como capitana lideró la revuelta que acabó con la dimisión de Ignacio Quereda tras 27 años como seleccionador.

«Es lamentable, vergonzoso y una falta de respeto la forma en la que se está tratando a una jugadora como Irene Paredes. Se me rompe el corazón lo que se está haciendo con ella», añadió.

«Una seleccionadora puede prescindir de una jugadora por motivos deportivos o personales, pero la salida de la capitana y líder de una Selección debe hacerse de una manera más clara, humana y profesional», añadió Vero Boquete, que vivió una situación similar cuando Jorge Vilda tomó las riendas del combinado femenino.

Un malestar que viene de lejos

Pero esta no es la primera vez que Boquete ha estallado contra Montse Tomé y de, hecho, no tuvo reparos en cuestionar su nombramiento. En las negociaciones de Oliva, una de las exigencias de las jugadoras era actuar contra todos los que aplaudieron a Rubiales y Tomé lo hizo. Por eso Vero Boquete no se calló y en la revista alemana Der Spiegel puso en duda la elección para el banquillo de La Roja: "Ha tolerado demasiadas cosas y se distanció muy tarde de Rubiales. No pongo en duda que es una buena entrenadora. Pero, ¿es la mejor que se puede encontrar para el mejor equipo del mundo? Creo que no. Hay otras con más experiencias", dijo. Según Boquete, el mensaje que se quería enviar era que "como ahora entrena una mujer, las jugadoras no pueden seguir quejándose".

Las acusaciones de Boquete dieron las vuelta al mundo y ha sido muy aplaudidas en redes sociales. "Honor a Irene, vergüenza en la RFEF", "Si habla con ese desprecio de una jugadora como Irene Paredes queda claro que Aitana y Alexia aún no han entrado en la purga porque no ha encontrado la manera de cargárselas. Cada convocatoria es una nueva victoria de Mapi León", "No merece dirigir este equipo ni un minuto más" o "Montse Tomé deja un mensaje claro a las jugadoras "Calladitas estáis más guapas" son algunos de los indignados comentarios que inundan "X".

Para Montsé Tomé parece que Irene Paredes es pasado pero para los pesos pesados del vestuario tal vez es ella la que jamás habría debido formar parte del futuro. La guerra está servida.