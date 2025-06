Juanjo Vila, entrenador del Madrid CFF, anuncia su marcha del club: "Tengo que valorar otras opciones"

El entrenador Juanjo Vila, que esta temporada ha dirigido al Madrid CFF -en lo que ha sido su primera experiencia en el fútbol femenino-, ha explicado que termina contrato con el club madrileño. Asimismo, ha desvelado que tiene varias ofertas sobre la mesa para continuar en los banquillos y que dos de esos ofrecimientos son de equipos femeninos de fuera de España, al tiempo que valora la opción de dedicarse al cien por cien a la formación de futbolistas en Tactical Pro.

Así lo ha dicho el técnico gallego en una charla informal con los medios celebrada este miércoles a mediodía en la sede de OCO Talent, agencia de representación internacional cuya directora y propietaria es Rosa María Fernández.

“Mi contrato termina el 15 de junio y ahora tengo que valorar otras opciones. Hay ofertas del fútbol femenino, una de ellas de un continente que no es Europa, y también del masculino. Lo que tengo que pensar es si quiero volver a coger la maleta después de 12 años fuera”, ha señalado el preparador coruñés, que ha estado en ligas extranjeras como la inglesa (Birmingham, Nottingham Forest y Middlesbrough) y la rusa (Spartak y Torpedo de Moscú) y que ha trabajado junto a técnicos de la talla de Unai Emery, Aitor Karanka, Valery Karpin, Miguel Ángel Lotina y Fernando Vázquez, entre otros.

Mantiene abierta la puerta del fútbol femenino

Ante la pregunta de los periodistas, el exentrenador del Madrid CFF ha dejado la puerta abierta respecto a su continuidad dentro del futbol femenino. “Antes tenía claro que solo iba a entrenar equipos masculinos, pero esta experiencia me ha abierto otras puertas. Estoy abierto a seguir en la Liga F, por supuesto. En el mundo de los entrenadores todo cambia en función de los resultados. El fútbol es la única empresa donde te auditan cada siete días", ha dicho Vila.

Sobre la posibilidad de dirigir al Real Madrid femenino tras la marcha de Alberto Toril, el técnico gallego ha asegurado que estaría encantado de dirigir a la sección madridista. “El Real Madrid tiene un gran margen de mejora y no voy a decir que no al mejor equipo del mundo. El día que jueguen en el Bernabéu será un hito y no está muy lejos. Están dando los pasos adecuados. Vayas donde vayas en cualquier lugar del mundo, todos conocen la palabra Real Madrid”, reconocía el técnico, que al mismo tiempo destacaba el “trabajo sobresaliente” de Toril.

La superioridad del Barcelona

Juanjo Vila, que ha trabajado con destacadas futbolistas internacionales como Ivana Andrés -la capitana de la selección española que ganó el Mundial de Australia/Nueva Zelanda 2023-, Tere Abelleira, Alba Redondo y Anita Marcos, señala que es “frustrante” ver cómo el FC Barcelona está “muy por encima” del resto de equipos de la Liga F, pero al mismo tiempo hace un balance “muy positivo” de su etapa en el Madrid CFF.

“Estoy muy contento con la experiencia, sobre todo a nivel de equipo. Tuvimos bastantes problemas ofensivos en la primera vuelta, pero con el paso de las jornadas conseguimos que el equipo fuera lo más táctico posible. Hay un dato que puede sorprender a mucha gente y es que hemos sido el tercer equipo de la liga en duelos detrás del Barcelona y el Real Madrid, mientras que en las disputas defensivas somos el segundo equipo de la liga solo por detrás del FC Barcelona. Eso te demuestra que hemos conseguido un rigor táctico en el equipo”, señalaba.

“Estoy contento por eso, por la inquietud de las jugadoras por aprender y porque no ha habido ningún incidente en todo el año. Valoro positivamente salvar la temporada con 10 puntos por encima del descenso. Lo del Madrid CFF y su propietario, Alfredo Ulloa, tiene mucho mérito: cuenta con 700 niñas en la cantera más grande de toda Europa y lleva 7-8 años en Primera División, mientras ves cómo grandes clubes de la talla del Valencia y el Real Betis han bajado a Segunda. Así que sólo puedo decir que estoy contentísimo con mis jugadoras, que son unas auténticas profesionales”, decía el entrenador gallego.

La “valentía” de Beatriz Álvarez

Vila explica que el fútbol madrileño necesita “más y mejores instalaciones”. “Tenemos un problema muy grande en Madrid y es que faltan campos de fútbol, no puede haber siete equipos para un solo campo”, señala el coruñés, que también ha querido romper una lanza en favor de Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F y vicepresidenta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

“Beatriz es una persona valiente e inquieta que ha movido todas las aguas, pidiendo ayuda y sobre todo trabajando. Noto inquietud en todo lo que hace. Me pareció muy valiente por su parte cuando criticó a las árbitras diciendo que el arbitraje en el fútbol femenino es de tercer nivel. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo en que piten mujeres, pero si pitan mujeres, que sean las mejores; y también al contrario: si hay una mujer que pita muy bien, tiene que pitar a hombres, como el caso de Stéphanie Frappart. En cualquier caso, no tenemos que entrar en una pelea de sexos”, asegura un Vila que se muestra firme partidario de la presencia del VAR en la Liga F.

Anécdota sobre Busquets

Vila, gran conocedor del fútbol en todas las facetas del juego -posee el título de entrenador UEFA PRO, es un maestro en el análisis del juego y scouting de futbolistas y también ha sido director del Máster de Análisis de la RFEF-, tiene claro que el fútbol es cada vez más físico y se necesita mejorar los conceptos tácticos desde la base” porque “el problema siempre radica abajo”. “Si ellos se cansan entrenando, los técnicos también nos cansamos corrigiendo”, apuntaba.

Una charla en la que también quiso mostrar a los periodistas asistentes, a través de su ordenador portátil, cómo trabaja la táctica, haciendo hincapié en la Inteligencia Artificial (IA) y las animaciones 3D aplicadas esta temporada al Madrid CFF. Después de hablar de algunos nombres propios como “mi amigo” Pep Guardiola, Johan Cruyff, José Mourinho, Arrigo Sacchi o Marcelo Bielsa, entre otros, el gallego también contó una anécdota poco conocida.

“Hubo en su momento un director deportivo que vio que un jugador era ‘no apto para el fútbol profesional’. Ese jugador se llama Sergio Busquets”, desveló Juanjo Vila a los representantes de los medios de comunicación que acudieron a OCO Talent, en una clara demostración de lo difícil que es valorar el talento.