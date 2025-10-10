Jude Bellingham habla en una carta abierta sobre la salud mental: "He intentando ser ese atleta macho..."

"Sé que ha habido momentos en los que me he sentido vulnerable, he dudado de mí mismo y he necesitado a alguien con quien hablar, pero, en cambio, he intentado mantener esa imagen de atleta macho que no necesita a nadie. La verdad es que sí lo necesito, como todo el mundo. Y te sentirás mucho mejor si hablas de tus sentimientos y emociones", dijo con motivo del día Mundial de la Salud Mental Jude Bellingham embajador de la academia Laureus.

Bellingham rechazó la idea de que se vea a los deportistas como personas que deberían callarse y lamentó los mensajes de odio que pueden recibir en redes por pertenecer a un equipo y por sus actuaciones o gestos.

"Ese odio puede ser realmente duro para los atletas, y puedo empatizar realmente con aquellos que luchan con su salud mental. Todo el mundo tiene derecho a su opinión sobre el deporte, pero debería haber límites para las cosas horribles que se pueden decir. No estoy seguro de cómo se puede limitar eso en las aplicaciones de redes sociales, pero creo que la red de apoyo alrededor de los atletas es importante", afirmó.

Tras admitir que ahora cuando lee comentarios negativos sobre él no le afectan, aunque prefiere no verlos, Bellingham reconoció que en el Real Madrid Madrid tiene "un excelente sistema de apoyo" con entrenadores, jugadores y miembros del personal del club con los que puede hablar si se siente mal.

"De cara al futuro, creo que es importante que el entrenamiento mental esté disponible en el juego. Nunca he estado en un profundo agujero mental, pero he estado alrededor de personas que sí, y es triste de ver. Prefiero ser el tipo de compañero de equipo al que alguien puede acudir para hablar sobre sus problemas de salud mental", añadió.

"Lo más importante es la confianza: cuando la tienes, sientes que puedes manejarla para siempre. Pero cuando no la tienes, puedes sentirte más bajo que bajo, como si tus pies no funcionaran, como si tu cuerpo no funcionara. Estoy seguro de que hay formas de intentar recuperar la confianza, pero básicamente la obtienes del rendimiento, por lo que es casi una paradoja, continuaba en su carta.

Siempre intento mantener mi confianza alta, ya sea mediante la autoafirmación o aceptando el hecho de que no voy a completar todos los pases, no voy a superar a todos los jugadores ni marcar y ganar todos los partidos. Cuanto más cómodo te sientes con eso, más cómodo te sientes sabiendo que no eres perfecto", explicaba el centrocampista, que destacó el valor del deporte en las relaciones sociales y la posibilidad de encontrar personas con las que hablar cuando algo en tu vida no va bien. "Ese es el poder del deporte y es una de las razones por las que quise convertirme en Embajador de Laureus. Laureus entiende la capacidad del deporte para transformar la salud mental y física de las personas y construir una sociedad mejor. Quiero ser parte de eso", insistió.