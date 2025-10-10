Emergencia
Explosión en una fábrica de EE UU, en directo: muertos, desaparecidos y última hora
Por el momento hay 19 desaparecidos y el número de muertos puede crecer
Una fuerte explosión al filo de las 8:00 horas de la mañana (hora local en EE UU) ha sacudido a Bucksnort, Tennessee. Una explosión fatal en las instalaciones de Accurate Energetic Systems, una fábrica de explosivos, mantiene a los operativos de emergencia trabajando a contrarreloj. Las autoridades advierten de que puede haber varios muertos y son por el momento 19 los desaparecidos.
La fábrica ya tuvo una pequeña explosión en 2014
El alcalde del condado de Hickman, Jim Bates, ha reconocido sentirse "devastado" por las imágenes del accidente. También ha explicado que la fábrica no había tenido problemas de seguridad en los últimos años, "al margen de una pequeña explosión en la línea de munición de poco calibre" en 2014.
Por ello, Bates apunta a que hay "muchas preguntas que responder", cuyas respuestas seguramente lleguen a lo largo de la investigación.
Una potente explosión registrada en la mañana del viernes ha sacudido las instalaciones de Accurate Energetic Systems, una fábrica de explosivos ubicada en Bucksnort, Tennessee, EE UU, dejando un saldo provisional de varios muertos yhasta 19 personas desaparecidas, además de varios heridos. Esta es la última hora.
