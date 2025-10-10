Explosión en una fábrica de EE UU, en directo: muertos, desaparecidos y última hora

El alcalde del condado de Hickman, Jim Bates, ha reconocido sentirse "devastado" por las imágenes del accidente. También ha explicado que la fábrica no había tenido problemas de seguridad en los últimos años, "al margen de una pequeña explosión en la línea de munición de poco calibre" en 2014.

Por ello, Bates apunta a que hay "muchas preguntas que responder", cuyas respuestas seguramente lleguen a lo largo de la investigación.