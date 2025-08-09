Una jugadora inglesa presume de su 'jugarreta' contra España en la final de la Eurocopa y Cata Coll le responde

La final de la Eurocopa femenina 2025 entre España e Inglaterra dejó no solo el dramatismo de los penaltis, sino también una intensa controversia entre las guardametas Hannah Hampton y Cata Coll. La inglesa reveló en una entrevista con TalkSport que, durante la tanda decisiva, arrojó a la grada una botella de agua que contenía anotaciones estratégicas de Coll, reemplazándola por otra. Según afirmó Hampton, la portera española no encontró la botella con sus indicaciones, lo que habría provocado confusión en la arquera del Barça y la inglesa solo trataba de no reírse".

La propia Hannah explicó entre risas que “cualquiera podría hacer lo que hice yo… así que me puse la chuleta en el brazo”, dando a entender que su jugada fue un ejercicio de astucia psicológica. El movimiento le funcionó: Hampton logró detener varios lanzamientos, y acabó resultando decisiva al contribuir a la victoria de Inglaterra en la tanda de penaltis.

No tardó en llegar la respuesta de Cata Coll, que recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para responder con notable ironía y rotundidad: “Okey okey, calma calma. Al menos si fuera cierto…”, dejando claro que niega rotundamente la versión de su homóloga inglesa.

Más allá de la anécdota, el duelo mantuvo tensiones adicionales. Durante la tanda de penaltis, Coll detuvo dos tiros —los de Mead y Williamson—, pero no fue suficiente para evitar el triunfo inglés tras el fallo de Mariona, Aitana y Salma