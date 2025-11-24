Koke Resurrección inaugura el 'club 700' en el Atlético

El centrocampista del Atlético de Madrid Jorge Resurrección 'Koke' alcanzó este domingo en la victoria de los colchoneros ante el Getafe en el Coliseum la cifra de 700 partidos con el club rojiblanco, y se convirtió a sus 33 años en el primer jugador de la historia del Atlético de Madrid en lograr dicha cifra.

El canterano sigue escribiendo páginas en la historia del Atlético de Madrid. En los más de 122 años de historia del club colchonero, ninguno de sus jugadores había alcanzado la cifra de 700 partidos oficiales vistiendo la camiseta rojiblanca hasta el pasado domingo. Y es que, en el Coliseum, además de la alegría por la quinta victoria consecutiva en Liga, Koke celebró el llegar a la emblemática cifra.

A sus 33 años y con un contrato que expira en junio de 2026, Koke quiere seguir demostrando que tiene mucho fútbol que aportar al equipo de su vida. De hecho, esta temporada está siendo el séptimo jugador más ultilizado por el 'Cholo' Simeone, acumulando 1.081 minutos entre todas las competiciones. Además, de los 17 partidos que ha disputado, ha sido titular en 13, y ha repartido tres asistencias.

Un rendimiento sorprendente teniendo en cuenta el peso que había ido perdiendo en las últimas temporadas, en las que la irrupción de Pablo Barrios y la presencia de Rodrigo De Paul le había empujado a un rol más secundario. De hecho, el curso pasado participó en 47 partidos, pero sólo en 28 fue titular, para acumular en total 2.798 minutos. Así, los de esta temporada suponen casi el 40% del total del curso pasado.

Minutos que se ha ganado a base de buen juego. En comparación con la temporada pasada, Koke ha pasado de 88,7% de acierto en el pase a un 92,5%, del 77,4% en el último tercio al 86,2%, y de crear 0,65 ocasiones cada 90 minutos a 1,06. Además, acumula, de media, cada 90 minutos, más de dos progresiones de más de 10 metros con balón con respecto a la temporada pasada, pasando también de ganar el 40,7% de los duelos disputados al 56,6%.

Y a este progreso se une esta simbólica cifra con el club de su vida. En total, 700 partidos separados a lo largo de 17 temporadas como jugador atlético, en las que ha defendido los colores del club madrileño hasta en siete competiciones --Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, Liga de Campeones, Liga Europa, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes--. Una cifra que sólo han alcanzado con el mismo club jugadores de la talla de Leo Messi, Xavi Hernández y Sergio Busquets, en el FC Barcelona, y Raúl González, Iker Casillas y Manolo Sanchís, en el Real Madrid.

Además, Koke tiene también el honor de ser el jugador del Atlético de Madrid con más partidos en Primera División (497) y Champions League (106). A estos se suman 56 en la Copa del Rey, 29 en la Europa League, siete en la Supercopa de España, tres en el Mundial de Clubes y dos en la Supercopa de Europa. Encuentros en los que el madrileño ha conseguido marcar 48 tantos y repartir 121 pases de gol, según datos de Transfermarkt, lo que lo han convertido en el máximo asistente de la historia del club.

Una cuantía de partidos en los que el Atlético de Madrid ha vivido dos de las mejores décadas de su historia, y así lo reflejan los números del centrocampista. Koke ha conseguido con el club colchonero dos Ligas (2013-14 y 2020-21), dos Ligas Europa (2011-12 y 2017-18), dos Supercopas de Europa (2012 y 2018), una Copa del Rey (2012-13) y una Supercopa de España (2014). Además, ha ganado 415 partidos, empatado 150 y perdido 134, lo que supone un porcentaje de derrotas de únicamente el 19 por ciento.

Koke es también el jugador más utilizado desde que Diego Pablo Simeone se convirtió en entrenador del Atlético de Madrid, con 662 partidos. Pero además del técnico argentino, ha tenido como entrenadores a Abel Resino, que le hizo debutar, Quique Sánchez Flores y Gregorio Manzano.

A título personal, en sus 700 partidos como rojiblanco, siendo la del Atlético de Madrid la única camiseta que se ha enfundado más allá de la de la Selección (70), el rival al que más veces se ha enfrentado ha sido al Real Madrid (43), al que más veces le ha ganado el Getafe (20), ante el que más veces ha perdido el FC Barcelona (20) y el Sevilla (7) al que más goles ha marcado. Además, Luka Modric (36) ha sido ante el que más ha jugado y Carlo Ancelotti (26) el entrenador ante el que más se ha medido.