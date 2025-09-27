Las lágrimas de Simeone

Simeone no pudo contener las lágrimas después del cuarto gol de su equipo contra el Real Madrid. «Hay muchas emociones dentro del cuerpo. Empezó la temporada complicada y hay mucho esfuerzo de mucha gente que no se ve y está siendo maravilloso», confesaba después del partido.

En ese momento el encuentro parecía ya decidido a favor del Atlético y el Cholo dejó aflorar sus emociones. Fue, además, un gol espectacular de Julián Álvarez, un falta que subió y bajó en pocos metros de manera increíble. «No sé cómo hace para patear ese tiro libre que cae tanto. Me recordó un poco a Pantic», confesaba el técnico rojiblanco, que agitó las manos y se las llevó a la cabeza con incredulidad después de ese gol.

El tanto, además, era el segundo de Julián Álvarez, el quinto en los últimos cuatro días. Un gol especial también para el Cholo, que se ha esforzado en defender al argentino cuando las cosas no le salían bien en los primeros partidos de la temporada. «Lo que más le valoro es la humildad que tiene para correr, para trabajar siendo campeón del mundo juegue contra quien juegue. Lo tenemos que cuidar para que esté muchos años acá y tiene que ser muy importante en la historia del club», explica el entrenador del Atlético.

Hacía 75 años que el Atlético no marcaba cinco goles al Real Madrid, pero Simeone se mostraba satisfecho sobre todo por el trabajo de su equipo. «Desde que empezó el partido hasta que terminó el equipo siempre supo el partido que tenía que hacer. Cuando recibimos los dos goles el equipo no cambió la búsqueda del partido que queríamos. Cuando el equipo está comprometido lo traduce en el juego», asegura el Cholo, que no duda cuando le preguntan que es lo que más le gustó de su equipo: «Todo».

Quiso destacar el argentino a dos de los clásicos del equipo: «El partido de Koke fue magistral. Admiro el trabajo de él, de Griezmann, porque le han dado todo al Atlético y lo siguen dando en el lugar que tienen dentro del equipo. Saben que ese lugar es importante», dice.